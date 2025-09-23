Сегодня 23 сентября 2025
Google снова попытаются разорвать на части — Минюст США потребовал отделения рекламного бизнеса

Накануне у Google открылся очередной раунд судебного противостояния с американскими антимонопольными органами — власти страны недовольны доминирующим положением компании в области рекламных технологий и требуют разделения её бизнеса по данному направлению, пишет Reuters. Компания пытается этого не допустить.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Новое судебное разбирательство — очередная попытка властей США ограничить монопольное положение Google; ещё месяца не прошло с тех пор, как компания одержала победу в предыдущем деле, и её избавили от необходимости в принудительном порядке продавать браузер Chrome.

Теперь речь идёт о рекламных технологиях; за процессом будут следить владельцы сайтов, на которых размещается реклама Google, и разработчики конкурирующих решений, некоторые из которых параллельно судятся с компанией и требуют возмещения ущерба. Минюст США и коалиция властей штатов хотят принудить Google продать рекламную биржу AdX (Ad Exchange) — площадку с автоматизированными торгами за рекламные места и комиссией в 20 % для владельцев сайтов. Ещё одно требование властей — сделать прозрачным закрытый ныне механизм определение победителя на торгах.

Представляющая интересы антимонопольного отдела Минюста США Джулия Тарвер Вуд (Julia Tarver Wood) заявила, что Google незаконным образом связала AdX с принадлежащей ей же издательской рекламной системой (publisher ad server) — платформой, на которой выступающие издателями владельцы сайтов управляют своим цифровым рекламным инвентарём, то есть запасами рекламных мест на страницах. «Оставлять за Google мотив и средства воссоздания этой связи — слишком большой риск», — считает она.

Источник изображения: Abid Shah / unsplash.com

Источник изображения: Abid Shah / unsplash.com

В Google смотрят на положение вещей радикально иначе. Адвокат компании Карен Данн (Karen Dunn) назвала требования Минюста «драконовскими и опрометчивыми» предупредив, что они нанесут ущерб конкуренции и вытеснят Google с рынка. «Минюст пытается присвоить себе широкие и беспрецедентные полномочия, контроль и рычаги воздействия на крупнейшую американскую технологическую платформу», — констатировала она и призвала председательствующего на процессе судью Леони Бринкеме (Leonie Brinkema) придерживаться того же осторожного подхода, что и её коллега, отклонивший большинство требований ведомства в разбирательстве, посвящённом монополии компании в области онлайн-поиска.

Требования Минюста США в Google назвали технически нереализуемыми и предупредили, что такая мера приведёт к длительной неопределённости как для издателей, так и для рекламодателей. Впрочем, в прошлом году она в ходе закрытых переговоров в рамках антимонопольного расследования в ЕС и сама предлагала продать AdX. В ходе судебного разбирательства на этой неделе могут быть представлены внутренние материалы Google, касающиеся разделения её рекламного бизнеса. Пока же компания предложила изменить свою политику так, чтобы издателям стало проще пользоваться её платформами, а положение её конкурентов на рынке улучшилось. Но в Минюсте ответили, что одних только этих мер будет недостаточно, чтобы восстановить конкуренцию. Опрошенные Reuters эксперты, впрочем, считают, что на этот раз Google не повезёт, как с Chrome, и AdX придётся продать.

Источник:

Теги: google, реклама, судебные разбирательства
