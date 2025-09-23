Мечта Маска забуксовала: роботакси Tesla в Калифорнии будут вовсе не беспилотными и не совсем такси

В июне этого года Tesla формально начала эксплуатацию своих беспилотных такси в Остине, штат Техас, где расположена её штаб-квартира. Небольшой парк машин со страхующим наблюдателем на переднем пассажирском сидении пока осуществляет перевозку строго отбираемых клиентов по ограниченным маршрутам. Сервис Tesla в Сан-Франциско будет далёк по своим условиям не только от автопилота, но и от обычного такси.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на переписку между представителями Tesla и различных регулирующих органов штата Калифорния. Чтобы запустить работу полноценного парка беспилотных такси в этом штате, Tesla пришлось бы несколько лет проводить испытания, а также согласовывать кучу документов. Она же в июле заявила о готовности начать эксплуатацию такси в районе залива Сан-Франциско всего через пару месяцев. К слову, те самые два месяца уже фактически истекли, и пока компании нечем порадовать жителей Калифорнии. Даже в Техасе страхующие наблюдатели внутри фирменных роботакси стали пересаживаться на водительское место для контроля за работой автоматики при поездках по шоссе на более высоких скоростях.

По сути, та схема работы, которую Tesla согласовывает с властями Калифорнии, подразумевает перевозку пассажиров на электромобилях марки, управляемых водителями и вызываемых по предварительным заявкам, а не через мобильное приложение в режиме реального времени. Допуск пассажиров к этому сервису также будет ограничен. Представители калифорнийских регуляторов лишь пояснили, что требуют от Tesla предельно чётко описывать специфику работы своих такси, разделяя беспилотную эксплуатацию и обычные поездки с водителем.

Для возглавляющего Tesla Илона Маска (Elon Musk) график экспансии услуг роботакси крайне важен, поскольку в ноябре акционеры компании должны проголосовать за или против выделения ему компенсационного пакета в размере $1 трлн за последующие десять лет работы на посту генерального директора в случае достижения определённых целей. Роботакси в этом плане должны находиться едва ли не на главном месте, поскольку компания в условиях падения продаж собственных электромобилей ищет новые источники дохода. Уже к концу текущего года Маск планировал расширить масштабы обслуживания роботакси в США до половины всего населения страны.

Регуляторные барьеры не позволят Tesla распространять услуги своих роботакси равномерно по территории США. В Неваде она уже формально имеет право тестировать беспилотные машины, но ещё не получила разрешение на эксплуатацию их в качестве такси. Во Флориде и Аризоне компания также рассчитывает добиться успеха в согласовании условий работы сервиса раньше, чем в прочих штатах. В Аризоне роботакси Tesla уже могут ездить, но только со страхующим водителем на соответствующем месте.

По состоянию на конец июля у Tesla ещё не было всех необходимых разрешений для начала эксплуатации роботакси в Калифорнии. Чиновники настаивают на проведении компанией разъяснительной работы относительно условий работы такого сервиса на территории штата, особенно в части управления машин человеком, находящимся за рулём. Такая услуга не должна преподноситься как «роботакси», по мнению калифорнийских регуляторов.