Постаревший Леон, приземлённый экшен и как никогда амбициозная история: инсайдер раскрыл новые подробности Resident Evil Requiem

Инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) в недавнем ролике YouTube-канала Residence of Evil поделился новыми подробностями амбициозного хоррора Resident Evil Requiem от Capcom.

Напомним, официально протагонистом Resident Evil Requiem выступает лишь технический аналитик ФБР Грейс Эшкрофт, тогда как вторым главным героем, по данным Dusk Golem, станет ветеран серии Леон Кеннеди.

В ролике Residence of Evil инсайдер заявил, что Леон предстанет в Requiem небритым и с седеющими волосами. Курсировавшая недавно по интернету иллюстрация с дизайном героя отношения к реальности (см. изображение ниже) якобы не имеет.

Как уточняет Dusk Golem, при игре за Леона в Requiem пользователей ждёт больше экшена, чем в сегментах за Грейс. Предполагается, что эпизоды с Леоном будут более приземлёнными, чем в Resident Evil 4 (никаких одержимых статуй).

Ранее сообщалось, что элементы геймплея за Леона вдохновлены экшеном The Last of Us Part II от Naughty Dog. Также ожидаются просторные локации (вроде Раккун-Сити) и транспорт для передвижения по ним.

Если верить Dusk Golem, события сегментов за Леона и Грейс развернутся в разное время (2020 год и 2028-й), однако образуют цельную и взаимосвязанную историю. На таком уровне этот элемент реализован в серии впервые.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Презентация Леона ожидается в рамках игровой выставки Tokyo Game Show 2025 в Японии, которая стартует 25 сентября.