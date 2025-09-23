Сегодня 23 сентября 2025
Новости Software
Постаревший Леон, приземлённый экшен и как никогда амбициозная история: инсайдер раскрыл новые подробности Resident Evil Requiem

Инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) в недавнем ролике YouTube-канала Residence of Evil поделился новыми подробностями амбициозного хоррора Resident Evil Requiem от Capcom.

Источник изображения: Steam (Rommel)

Источник изображения: Steam (Rommel)

Напомним, официально протагонистом Resident Evil Requiem выступает лишь технический аналитик ФБР Грейс Эшкрофт, тогда как вторым главным героем, по данным Dusk Golem, станет ветеран серии Леон Кеннеди.

В ролике Residence of Evil инсайдер заявил, что Леон предстанет в Requiem небритым и с седеющими волосами. Курсировавшая недавно по интернету иллюстрация с дизайном героя отношения к реальности (см. изображение ниже) якобы не имеет.

Источник изображения: Reddit (AnchovyKing)

Источник изображения: Reddit (AnchovyKing)

Как уточняет Dusk Golem, при игре за Леона в Requiem пользователей ждёт больше экшена, чем в сегментах за Грейс. Предполагается, что эпизоды с Леоном будут более приземлёнными, чем в Resident Evil 4 (никаких одержимых статуй).

Ранее сообщалось, что элементы геймплея за Леона вдохновлены экшеном The Last of Us Part II от Naughty Dog. Также ожидаются просторные локации (вроде Раккун-Сити) и транспорт для передвижения по ним.

Источник изображения: Capcom

Источник изображения: Capcom

Если верить Dusk Golem, события сегментов за Леона и Грейс развернутся в разное время (2020 год и 2028-й), однако образуют цельную и взаимосвязанную историю. На таком уровне этот элемент реализован в серии впервые.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Презентация Леона ожидается в рамках игровой выставки Tokyo Game Show 2025 в Японии, которая стартует 25 сентября.




Теги: resident evil requiem, capcom, экшен, хоррор
