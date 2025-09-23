Европа проверит, хорошо ли Apple, Google, Microsoft и Booking борются с мошенниками

Чиновники Евросоюза решили дать оценку тому, достаточные ли меры принимают Apple, Google, Microsoft и Booking, чтобы воспрепятствовать распространению схемам онлайн-мошенничества на своих платформах, узнала Financial Times.

Европейские регуляторы в соответствии с региональным «Законом о цифровых сервисах» (DSA) направят трём американским технологическим компаниям запросы относительно мер, которые они принимают для борьбы с финансовым мошенничеством. Запрос также будет направлен компании Booking Holdings — она владеет международной платформой для бронирования жилья Booking.com и рядом других туристических сайтов.

«Мы видим, что в интернете совершается всё больше преступлений. Нам придётся убедиться, что онлайн-платформы действительно прилагают все усилия, чтобы выявить и предотвратить действия злоумышленников», — заявила исполнительный вице-президент Европейской комиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen).

Регуляторы попытаются установить, как Apple и Google борются с поддельными банковскими приложениями и прочим подобным контентом на своих платформах; Google и Microsoft проверят на наличие мошеннических ресурсов в поисковой выдаче. Единственная из попавших под проверку европейских компаний Booking пройдёт проверку на предмет борьбы с поддельными предложениями о размещении. По итогам изучения предоставленной по запросу информации в отношении четырёх компаний могут открыть официальные расследования — за выявленные нарушения могут грозить штрафы в размере до 6 % от годового мирового оборота.