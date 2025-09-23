Сегодня 23 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Европа проверит, хорошо ли Apple, Google...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Европа проверит, хорошо ли Apple, Google, Microsoft и Booking борются с мошенниками

Чиновники Евросоюза решили дать оценку тому, достаточные ли меры принимают Apple, Google, Microsoft и Booking, чтобы воспрепятствовать распространению схемам онлайн-мошенничества на своих платформах, узнала Financial Times.

Источник изображения: Waldemar Brandt / unsplash.com

Источник изображения: Waldemar Brandt / unsplash.com

Европейские регуляторы в соответствии с региональным «Законом о цифровых сервисах» (DSA) направят трём американским технологическим компаниям запросы относительно мер, которые они принимают для борьбы с финансовым мошенничеством. Запрос также будет направлен компании Booking Holdings — она владеет международной платформой для бронирования жилья Booking.com и рядом других туристических сайтов.

«Мы видим, что в интернете совершается всё больше преступлений. Нам придётся убедиться, что онлайн-платформы действительно прилагают все усилия, чтобы выявить и предотвратить действия злоумышленников», — заявила исполнительный вице-президент Европейской комиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen).

Регуляторы попытаются установить, как Apple и Google борются с поддельными банковскими приложениями и прочим подобным контентом на своих платформах; Google и Microsoft проверят на наличие мошеннических ресурсов в поисковой выдаче. Единственная из попавших под проверку европейских компаний Booking пройдёт проверку на предмет борьбы с поддельными предложениями о размещении. По итогам изучения предоставленной по запросу информации в отношении четырёх компаний могут открыть официальные расследования — за выявленные нарушения могут грозить штрафы в размере до 6 % от годового мирового оборота.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Американских бигтехов лишат доступа к финансовым данным европейцев
Meta✴ и TikTok отбились от надзорного сбора в Европе, но уплаченные взносы им не вернут
Европа оштрафовала Google почти на €3 млрд за злоупотребления на рекламном рынке
Белорусы теперь могут оплачивать покупки на Wildberries криптовалютой, но есть нюансы
Кодзима показал первый постер шпионского боевика Physint в духе Metal Gear и анонсировал ещё одну экранизацию Death Stranding
Google снова попытаются разорвать на части — Минюст США потребовал отделения рекламного бизнеса
Теги: европа, мошенничество, apple, google, microsoft, booking.com
европа, мошенничество, apple, google, microsoft, booking.com
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлены наборы памяти DDR5 объёмом до 256 Гбайт со штатным кулером на три вентилятора
Автопилот Tesla завалил пробег через США — машина попала в аварию через 100 км
«Таким я его и видел, когда играл в первый раз»: художник впечатлил фанатов Oblivion переосмыслением города Чейдинхол в реалистичном масштабе
Intel признала устаревшей встроенную графику Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake и Raptor Lake — драйверы будут выходить реже
Звезде Бетельгейзе предрекли неминуемую, но яркую гибель — сверхновую будет видно с Земли даже днём
Возвращение старого друга, очки ночного видения и новая аномалия: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.6 9 мин.
ИИ придумает новое мороженное для миллионов людей по всему миру — Magnum применит ИИ от NotCo 15 мин.
Европа проверит, хорошо ли Apple, Google, Microsoft и Booking борются с мошенниками 2 ч.
Huawei HarmonyOS уже шестой квартал подряд остаётся популярнее Apple iOS в Китае 3 ч.
Разработчики Palworld анонсировали Palworld: Palfarm — уютный симулятор фермерской жизни, где можно сыграть в русскую рулетку 4 ч.
Белорусы теперь могут оплачивать покупки на Wildberries криптовалютой, но есть нюансы 4 ч.
OpenAI запустила подписку ChatGPT Go дешевле $5 в месяц в ещё одной стране 4 ч.
Постаревший Леон, приземлённый экшен и как никогда амбициозная история: инсайдер раскрыл новые подробности Resident Evil Requiem 4 ч.
Исполнитель роли Тревора в GTA V оказался равнодушен к GTA VI и призвал геймеров читать Достоевского 5 ч.
«Яндекс» поселил «Алису» на флагманском ИИ в мессенджерах Max и Telegram 5 ч.
DJI представила Osmo Nano — свою самую маленькую модульную экшн-камеру за $309 17 мин.
BloombergNEF: ИИ ЦОД способствуют ускорению роста спроса на электричество 30 мин.
РСК и «ХайТэк» представили ПАК с российскими ИИ-ускорителями LinQ HPQ 2 ч.
За ИИ в дальнюю дорогу: Китай строит собственный децентрализованный вариант Stargate 2 ч.
Bang & Olufsen выпустила наушники-затычки Beo Grace за $1500 и чехол для них за $400 2 ч.
DDR5 раскочегарили до 13 020 МГц — очередной рекорд разгона ОЗУ пока не подтверждён 4 ч.
В Южной Корее создали самые лучшие подводные солнечные элементы 4 ч.
Красный флаг для «красной» компании — Moody's раскритиковало эпохальный план Oracle по созданию ИИ ЦОД 5 ч.
Мечта Маска забуксовала: роботакси Tesla в Калифорнии будут вовсе не беспилотными и не совсем такси 5 ч.
Huawei собралась за три года догнать Nvidia в сфере ИИ, завалив рынок ускорителями Ascend и не только 5 ч.