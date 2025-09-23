Hollow Knight: Silksong получила второй пострелизный патч, а разработчики уже наметили план дальнейших улучшений

Разработчики из австралийской студии Team Cherry сообщили о выходе второго пострелизного патча для своей метроидвании Hollow Knight: Silksong и поделились планами на следующее обновление.

Как доложила Team Cherry на своём официальном сайте, к настоящему моменту второй крупный патч для Hollow Knight: Silksong (версия 1.0.28650) стал доступен на всех целевых платформах игры.

По сравнению с прошедшим бета-тестированием список изменений значительно не преобразился: во втором патче разработчики сосредоточились на дальнейшем устранении серьёзных багов.

Появилась опция дизеринга, скорректировали описание достижения «Закат эпохи», гибель во время анимации смерти босса больше не приводит к её рассинхронизации, коконы перестали появляться в недостижимых местах и так далее.

Что касается третьего патча, то его придётся ждать немного дольше предыдущих двух. Разработчики обещают дополнительные улучшения, в том числе поддержки контроллеров на ПК.

Team Cherry также работает над новым переводом игры на упрощённый китайский язык (прошлый обернулся падением рейтинга в Steam) от «проверенной команды» — локализация будет готова через три−четыре недели.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass. Почему игра получилась такой сложной, недавно объяснили сами разработчики.