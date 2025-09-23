Голосовой ИИ-помощник Gemini Live поможет в прохождении игр на Android

Компания Google объявила, что в скором времени голосовой ИИ-помощник Gemini Live, встроенный в приложение Gemini, сможет взаимодействовать с мобильными играми из Google Play. Нейросеть сможет анализировать игровой процесс на экране и давать пользователям подсказки для прохождения сложных моментов.

По сообщению The Verge, функция будет доступна в отдельных играх. По своему принципу она напоминает инструмент Gaming Copilot, который Microsoft ранее внедрила в мобильное приложение Xbox и на ПК под управлением Windows 11. Помимо помощи от Gemini, новый внутриигровой оверлей будет отображать информацию о наградах, специальных предложениях и достижениях пользователя.

Одновременно Google расширяет доступность своей платформы «Google Play Игры» для персональных компьютеров — спустя три года после запуска бета-версии. На данный момент более 200 000 игр из Google Play поддерживают кроссплатформенную игру между мобильными устройствами и ПК.

Также в магазине Google Play появятся обновлённые страницы игр с расширенной информацией о прогрессе пользователя, списке достижений и новостях от разработчиков. В отдельных регионах появится возможность задавать вопросы о конкретной игре прямо на её странице в магазине, при этом другие игроки смогут на них отвечать.