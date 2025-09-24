Сегодня 24 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Прогноз по выручке Micron на текущий ква...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Прогноз по выручке Micron на текущий квартал превысил ожидания рынка на фоне бума ИИ

В конце августа в календаре американского производителя микросхем памяти Micron Technology завершился не только четвёртый квартал, но и весь фискальный год. Соответствующий трёхмесячный период позволил компании увеличить выручку на 46 % до $11,3 млрд, превысив прогноз аналитиков. В текущем квартале Micron также рассчитывает выручить больше, чем полагали инвесторы.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

Если говорить конкретнее, в этом квартале Micron планирует выручить $12,5 млрд против ожидаемых аналитиками $11,9 млрд. Удельный доход на одну акцию составит $3,75 против упоминаемых в сторонних прогнозах $3,05. В минувшем квартале этот доход достиг $3,03 на акцию против ожидаемых $2,84. Чистая прибыль компании в прошлом квартале составила $3,2 млрд против $887 млн годом ранее. По сути, она выросла в три с лишним раза, именно на повышении прибыльности бизнеса руководство Micron намерено сосредоточиться в дальнейшем, поскольку наращивать долю рынка в ущерб доходности оно не собирается.

Крупнейшим направлением деятельности для Micron в прошлом квартале были поставки микросхем памяти для нужд облачных провайдеров. Выручка на этом направлении достигла $4,54 млрд, увеличившись в годовом сравнении более чем в три раза. При этом в сегменте традиционных серверов выручка сократилась на 22 % до $1,57 млрд. Компания отмечает, что будет вынуждена увеличивать капитальные затраты ради удовлетворения спроса на свою продукцию. Если в прошлом фискальном году на строительство новых предприятий и производственных линий было направлено $13,8 млрд, то в текущем сумма может оказаться выше.

Спрос на память Micron будет превышать предложение на протяжении основной части следующего года, причём бум ИИ стимулирует интерес покупателей к твердотельной памяти NAND, а не только скоростной оперативной HBM. В сфере поставок HBM3E у Micron заключены контракты почти на весь объём выпуска в 2026 году. Уже начав поставки образцов HBM4 своим клиентам, компания рассчитывает реализовывать такую память главным образом в рамках долгосрочных контрактов. По словам представителей Micron, спрос на память вернулся к росту даже в сегментах ПК и смартфонов, поскольку и они начинают чувствовать влияние бума ИИ. Производство HBM сильнее загружает предприятия компании, причём как по объёму, так и по времени, поэтому наращивать производственные мощности строго синхронно с динамикой спроса становится проблематично. Micron особенно гордится тем, что выпускает передовую память на территории США, а потому в контексте таможенной политики действующего президента Дональда Трампа (Donald Trump) может оказаться в выигрыше относительно южнокорейских конкурентов.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Оперативная память подорожает: Samsung повысила цены на DRAM и мобильную NAND на 5–30 %
Nvidia испугалась ускорителей AMD и просит поставщиков сделать для неё HBM4 побыстрее
SK hynix первой завершила разработку HBM4 и готова начинать её выпуск — Samsung и Micron снова отстали
OpenAI, Oracle и SoftBank построят пять крупных ЦОД для ИИ-мегапроекта Stargate в США
GoPro представила стабилизатор Fluid Pro AI с ИИ-трекером — для камер и смартфонов за $230
Представлены наборы памяти DDR5 объёмом до 256 Гбайт со штатным кулером на три вентилятора
Теги: micron, micron technology, hbm3e, производство микросхем, аналитика
micron, micron technology, hbm3e, производство микросхем, аналитика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Найдётся всё: Китай запустил самый мощный в мире георадар, от которого в толще Земли ничего не скроется
Запускать Android-игры на ПК стало проще — «Google Play Игры» вышло из трёхлетнего бета-теста
Возвращение старого друга, очки ночного видения и новая аномалия: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.6
Представлены наборы памяти DDR5 объёмом до 256 Гбайт со штатным кулером на три вентилятора
Жуткий хоррор OD от Кодзимы заставит игроков «наложить в штаны» от страха — новый трейлер
Китайский пользователь первым в истории Steam собрал на аккаунте более 40 000 игр 10 ч.
ChatGPT обманом заставили пройти CAPTCHA — интернет могут наводнить фейковые публикации от ИИ 10 ч.
«Google Документы» получат дизайн с стиле Material 3 Expressive и новые фильтры поиска 11 ч.
Голосовой ИИ-помощник Gemini Live поможет в прохождении игр на Android 12 ч.
В WhatsApp встроили бесплатный переводчик сообщений, в том числе на русский 12 ч.
Закрытая «бета» файтинга 2XKO по League of Legends продлится всего месяц — Riot объявила дату выхода игры в раннем доступе 14 ч.
Hollow Knight: Silksong получила второй пострелизный патч, а разработчики уже наметили план дальнейших улучшений 14 ч.
ИИ-помощник Google Gemini пропишется в миллионах телевизоров 15 ч.
Microsoft запустила программу Windows AI Labs для тестирования будущих ИИ-функций 15 ч.
Sony подтвердила слухи о сентябрьской презентации State of Play: где, когда и что покажут 15 ч.
Microsoft также предлагает охлаждать чипы напрямую через микроканалы в кремнии 8 мин.
Прогноз по выручке Micron на текущий квартал превысил ожидания рынка на фоне бума ИИ 58 мин.
Пользователи iPhone 17 начали жаловаться на проблемы с работой беспроводных интерфейсов 2 ч.
OpenAI, Oracle и SoftBank построят пять крупных ЦОД для ИИ-мегапроекта Stargate в США 4 ч.
Новая статья: Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 G815 (2025): капитан Производительность 9 ч.
GoPro представила стабилизатор Fluid Pro AI с ИИ-трекером — для камер и смартфонов за $230 10 ч.
Впервые в космос полетит экипаж из выпускников и сотрудников одного университета, но невысоко и в основном за свой счёт 13 ч.
GoPro анонсировала экшн-камеру Lit Hero со встроенной подсветкой за $270 14 ч.
Oracle назначила сразу двух гендиректоров 16 ч.
DJI представила Osmo Nano — свою самую маленькую модульную экшн-камеру за $309 16 ч.