iFixit показала внутреннее устройство iPhone 17 Pro и высоко оценила его ремонтопригодность

После разборки сверхтонкого Apple iPhone Air специалисты iFixit принялись за смартфон iPhone 17 Pro. Эксперты продемонстрировали «внутренности» смартфона, а также наряду с достоинствами компоновки обнаружили один недостаток, который отразился на оценке ремонтопригодности.

Источник изображений: iFixit

Источник изображений: iFixit

Разборка iPhone 17 Pro, проведённая специалистами iFixit, показала, что, как и в iPhone Air, Apple разместила большую часть внутренних компонентов в верхней трети устройства, оставив остальное пространство для аккумулятора, порта USB-C и вибрационного модуля Taptic Engine.

Не ограничившись разборкой, специалисты iFixit также вскрыли испарительную камеру новой системы охлаждения. На снимке видна металлическая решётка и углубления в медной оболочке камеры, где жидкость нагревается, преобразуется в пар, а затем — в конденсат, в непрерывном процессе отводя тепло от компонентов.

Вот как выглядит испарительная камера изнутри под микроскопом:

При оценке ремонтопригодности специалисты указали на один из недостатков iPhone 17 Pro по сравнению с предыдущими моделями — отсутствие «двойного входа», что означает невозможность доступа к таким компонентам, как аккумулятор, через заднюю панель. То есть для замены батареи нужно будет снимать экран, что сопряжено с риском его повреждения.

Вместе с тем в iFixit отметили, что Apple впервые использует съёмный лоток для аккумулятора с креплением винтами со шлицем Torx. Как и в iPhone 17, для крепления аккумулятора в iPhone 17 Pro используется электрически активируемый клей, но металлический корпус делает крепление более безопасным и удобным в использовании по сравнению с предыдущими конструкциями, отметили в iFixit.

После поступления смартфонов серии iPhone 17 в продажу по всему миру появились сообщения пользователей о раннем появлении потёртостей и вмятин на корпусе модели iPhone 17 Pro, что говорит о её большей подверженности царапинам, чем изначально предполагалось в Apple.

Специалисты iFixit пришли к выводу, что из-за технических особенностей процесса анодирования проблема с устойчивостью к царапинам действительно существует. Особенно это касается острой кромки выступа камеры, где анодирование не так равномерно, как на остальной части корпуса смартфона.

В целом iPhone 17 Pro получил ту же оценку ремонтопригодности, что и iPhone Air, несмотря на значительные отличия во внутренней конструкции — 7 баллов из 10 возможных.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: apple iphone, смартфон, разборка, ifixit, ремонтопригодность
