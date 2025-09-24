Сегодня 24 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft снизила зависимость от OpenAI ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft снизила зависимость от OpenAI — в Microsoft 365 Copilot появились ИИ-модели Claude от Anthropic

Microsoft начала интеграцию ИИ-моделей Claude Sonnet 4 и Claude Opus 4.1 от компании Anthropic в свои офисные приложения Microsoft 365 Copilot. Это расширит выбор моделей и позволит клиентам использовать технологии Anthropic в агенте «Исследователь» (Researcher) и при создании ИИ-агентов в Microsoft Copilot Studio.

Источник изображений: Microsoft

Источник изображений: Microsoft

Сегодня пользователи Microsoft 365 Copilot получили возможность подключить модели Anthropic через программу Frontier. В приложении Researcher появилась кнопка «Попробовать Claude», которая переключает систему с моделей OpenAI на Claude Opus 4.1. После подключения можно легко переключаться между ИИ-движками в рамках одного инструмента, сообщает The Verge, ссылаясь на заявление президента подразделения Microsoft по разработке Copilot для бизнеса и отраслей Чарльза Ламанна (Charles Lamanna).

Модели Claude Sonnet 4 и Claude Opus 4.1 также станут доступны в Microsoft Copilot Studio — платформе для создания и управления ИИ-агентами. По словам Ламанна, это позволит разрабатывать инструменты для глубокого анализа, автоматизации рабочих процессов и выполнения гибких агентных задач. При этом в Copilot Studio можно будет комбинировать модели от разных поставщиков, включая Anthropic, OpenAI и других, представленных в каталоге моделей Azure.

Примечательно, что, несмотря на интеграцию, сами модели Anthropic продолжат размещаться на инфраструктуре главного облачного конкурента Microsoft — Amazon Web Services. Доступ к этим ИИ Microsoft будет осуществлять через публичный API Anthropic, то есть стандартно, как и любой сторонний разработчик. Однако ранее компания уже заключила соглашение с xAI о размещении модели Grok 3 в облаке Azure, и аналогичное соглашение с Anthropic в будущем не исключается.

Данное объявление последовало всего через неделю после того, как Microsoft начала отдавать предпочтение Anthropic перед OpenAI в среде Visual Studio Code, где платные пользователи GitHub Copilot теперь в основном используют Claude Sonnet 4. Сообщается также, что в ближайшее время модели Anthropic могут быть задействованы в Excel и PowerPoint, поскольку они показали более высокую производительность по сравнению с моделями OpenAI.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Игровой ИИ-помощник Gaming Copilot появится в Game Bar у всех пользователей Windows 11
Хакер сделал конкурента ChatGPT соучастником вымогательской кампании: ИИ искал уязвимости и писал угрозы
Anthropic выпустила ИИ-агента Claude для Google Chrome — доступен он лишь 1000 человек в мире
«Google Фото» теперь редактирует снимки по голосовым командам — функция вышла за пределы Pixel
ChatGPT обманом заставили пройти CAPTCHA — интернет могут наводнить фейковые публикации от ИИ
ИИ-помощник Google Gemini пропишется в миллионах телевизоров
Теги: copilot, microsoft, claude, anthropic, ии
copilot, microsoft, claude, anthropic, ии
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Найдётся всё: Китай запустил самый мощный в мире георадар, от которого в толще Земли ничего не скроется
OpenAI запустила подписку ChatGPT Go дешевле $5 в месяц в ещё одной стране
В России поступили в продажу смартфоны Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ по цене от 12 990 рублей
Запускать Android-игры на ПК стало проще — «Google Play Игры» вышло из трёхлетнего бета-теста
В MIT создали магнитный транзистор с памятью — на порядок мощнее всех существующих
Microsoft снизила зависимость от OpenAI — в Microsoft 365 Copilot появились ИИ-модели Claude от Anthropic 4 мин.
У Instagram теперь три миллиарда пользователей в месяц — третий в мире после Facebook и WhatsApp 19 мин.
Почти идеальный сиквел, но не новое слово в жанре: критики вынесли вердикт Hades 2 47 мин.
Нативная версия Baldur’s Gate 3 для Steam Deck стала возможна благодаря одному увлечённому инженеру Larian 2 ч.
«Мои соболезнования тем, кому пришлось работать над этим»: трейлер нового роглайк-режима Painkiller оттолкнул давних фанатов серии 4 ч.
Персональные данные россиян текут рекой: в этом году уже слили в четыре раза больше, чем за весь 2024-й 4 ч.
Эмитент USDT может подорожать до $500 млрд — это поставит Tether в один ряд со SpaceX и OpenAI 4 ч.
Gearbox отложила релиз Borderlands 4 для Nintendo Switch 2 на неопределённый срок и отменила цифровые предзаказы 4 ч.
ИИ-генерируемые игры не за горами: Epic Games выпустила превью Unreal Engine 5.7 c процедурной генерацией уровней 5 ч.
Google призналась в разработке Android для ПК — глава Qualcomm уже оценил систему 6 ч.
Sharge представила внешний SSD с вентилятором, магнитным креплением и множеством дополнительных портов 26 мин.
Получено первое прямое изображение новорождённой планеты — таким мог быть Юпитер 4,5 млн лет назад 31 мин.
Xiaomi представила камеру видеонаблюдения Smart Camera C701 с 4K и ночной съёмкой в цвете за €60 2 ч.
AI Pathfinder намерена потратить £18,4 млрд на два ИИ ЦОД в Великобритании 3 ч.
LG представила 26,5-дюймовый игровой WOLED-монитор UltraGear 27GX704A с 2K и 240 Гц 3 ч.
Qualcomm раскрыла, когда выпустит первые устройства с поддержкой 6G 4 ч.
OpenAI арендует, а не купит чипы у NVIDIA в рамках $100-млрд сделки 5 ч.
Представлены смартфоны Xiaomi 15T и 15T Pro с чипами MediaTek и камерами Leica — от €650 до €1000 5 ч.
«Яндекс» строит во Владимирской области новый ЦОД, где разместится новая зона доступности Yandex Cloud 6 ч.
Китайская Innosilicon представила видеокарту Fenghua 3 — CUDA, DX12, трассировка лучей и более 112 Гбайт HBM 6 ч.