Microsoft снизила зависимость от OpenAI — в Microsoft 365 Copilot появились ИИ-модели Claude от Anthropic

Microsoft начала интеграцию ИИ-моделей Claude Sonnet 4 и Claude Opus 4.1 от компании Anthropic в свои офисные приложения Microsoft 365 Copilot. Это расширит выбор моделей и позволит клиентам использовать технологии Anthropic в агенте «Исследователь» (Researcher) и при создании ИИ-агентов в Microsoft Copilot Studio.

Сегодня пользователи Microsoft 365 Copilot получили возможность подключить модели Anthropic через программу Frontier. В приложении Researcher появилась кнопка «Попробовать Claude», которая переключает систему с моделей OpenAI на Claude Opus 4.1. После подключения можно легко переключаться между ИИ-движками в рамках одного инструмента, сообщает The Verge, ссылаясь на заявление президента подразделения Microsoft по разработке Copilot для бизнеса и отраслей Чарльза Ламанна (Charles Lamanna).

Модели Claude Sonnet 4 и Claude Opus 4.1 также станут доступны в Microsoft Copilot Studio — платформе для создания и управления ИИ-агентами. По словам Ламанна, это позволит разрабатывать инструменты для глубокого анализа, автоматизации рабочих процессов и выполнения гибких агентных задач. При этом в Copilot Studio можно будет комбинировать модели от разных поставщиков, включая Anthropic, OpenAI и других, представленных в каталоге моделей Azure.

Примечательно, что, несмотря на интеграцию, сами модели Anthropic продолжат размещаться на инфраструктуре главного облачного конкурента Microsoft — Amazon Web Services. Доступ к этим ИИ Microsoft будет осуществлять через публичный API Anthropic, то есть стандартно, как и любой сторонний разработчик. Однако ранее компания уже заключила соглашение с xAI о размещении модели Grok 3 в облаке Azure, и аналогичное соглашение с Anthropic в будущем не исключается.

Данное объявление последовало всего через неделю после того, как Microsoft начала отдавать предпочтение Anthropic перед OpenAI в среде Visual Studio Code, где платные пользователи GitHub Copilot теперь в основном используют Claude Sonnet 4. Сообщается также, что в ближайшее время модели Anthropic могут быть задействованы в Excel и PowerPoint, поскольку они показали более высокую производительность по сравнению с моделями OpenAI.