Huawei предложила автомобильную аудиосистему, позволяющую слушать разную музыку на разных рядах сидений одновременно

Избалованные гонкой технологий и ценовыми войнами китайские покупатели автомобилей местной разработки смогут порадоваться интересной инновации, которую Huawei предложила будущим владельцам флагманского седана Maextro S800. Они получат возможность слушать разную музыку на первом и втором ряду сидений одновременно, не мешая друг другу.

По крайней мере, технически это обеспечивается акустической системой с 43 динамиками и функцией пространственного звучания, которую Huawei не стесняется именовать 4D. Китайский гигант сотрудничает с JAC в рамках выпуска транспортных средств под маркой Maextro, поэтому в этом альянсе отвечает за электронику и программное обеспечение.

Двойные усилители общей мощностью 2920 Вт сочетаются с 43 динамиками, включая 10 каналов для воспроизведения звука в потолочной зоне, а пассажирам переднего и заднего ряда фактически предлагаются раздельные звуковые сцены, которые изолированы друг от друга на 99 %. Изоляционные свойства между двумя зонами пространства в салоне измеряются 30 дБ, по данным Huawei. Формально, это позволяет воспроизводить разную музыку для находящихся на передних и задних сидениях людей соответственно, причём без использования наушников или каких-то методов физического разделения пространства. На этом фоне фирменная система цветомузыки, которая управляет атмосферной подсветкой салона в соответствии с музыкальным наполнением, кажется не самым впечатляющим новшеством, особенно с учётом богатой истории развития подобных технологий.