Сегодня 25 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Huawei предложила автомобильную аудиосис...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Huawei предложила автомобильную аудиосистему, позволяющую слушать разную музыку на разных рядах сидений одновременно

Избалованные гонкой технологий и ценовыми войнами китайские покупатели автомобилей местной разработки смогут порадоваться интересной инновации, которую Huawei предложила будущим владельцам флагманского седана Maextro S800. Они получат возможность слушать разную музыку на первом и втором ряду сидений одновременно, не мешая друг другу.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

По крайней мере, технически это обеспечивается акустической системой с 43 динамиками и функцией пространственного звучания, которую Huawei не стесняется именовать 4D. Китайский гигант сотрудничает с JAC в рамках выпуска транспортных средств под маркой Maextro, поэтому в этом альянсе отвечает за электронику и программное обеспечение.

Двойные усилители общей мощностью 2920 Вт сочетаются с 43 динамиками, включая 10 каналов для воспроизведения звука в потолочной зоне, а пассажирам переднего и заднего ряда фактически предлагаются раздельные звуковые сцены, которые изолированы друг от друга на 99 %. Изоляционные свойства между двумя зонами пространства в салоне измеряются 30 дБ, по данным Huawei. Формально, это позволяет воспроизводить разную музыку для находящихся на передних и задних сидениях людей соответственно, причём без использования наушников или каких-то методов физического разделения пространства. На этом фоне фирменная система цветомузыки, которая управляет атмосферной подсветкой салона в соответствии с музыкальным наполнением, кажется не самым впечатляющим новшеством, особенно с учётом богатой истории развития подобных технологий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Huawei показала в деле роботизированную руку для автоматической зарядки электромобилей
Huawei показал конкурента Rolls-Royce — электромобиль Maextro S800 стоимостью от $140 000
Huawei и BAIC выпустили премиальный электрический седан Stellato S9 по цене от $56 тысяч
Xiaomi представила камеру видеонаблюдения Smart Camera C701 с 4K и ночной съёмкой в цвете за €60
Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники
В России поступили в продажу смартфоны Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ по цене от 12 990 рублей
Теги: huawei, huawei technologies, китай, китайские производители, автомобили
huawei, huawei technologies, китай, китайские производители, автомобили
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Хакерам наконец удалось полностью удалить защиту Denuvo из игры, но праздновать победу пиратам пока рано
Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники
В России поступили в продажу смартфоны Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ по цене от 12 990 рублей
Qualcomm представила ПК-процессоры Snapdragon X2 Elite и X2 Elite Extreme — до 18 ядер и мощный NPU для Windows-ноутбуков
Запускать Android-игры на ПК стало проще — «Google Play Игры» вышло из трёхлетнего бета-теста
Sony раньше времени раскрыла линейку игр PS Plus на октябрь — в неё вошла Alan Wake 2 5 ч.
«Лучшая игра про Росомаху в истории»: кровавый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine подтвердил релиз в 2026 году 5 ч.
Google запустила Search Live — ИИ ищет по голосу и камере, но пока лишь в одной стране 6 ч.
В YouTube наконец появилась кнопка отключения надоедливых конечных заставок 8 ч.
Спустя 12 лет после релиза у Payday 2 в Steam появилась подписка на DLC, и фанаты не рады 9 ч.
Alibaba выпустила флагманскую ИИ-модель Qwen-3 Max — она обходит GPT-5 и доступна бесплатно 9 ч.
Microsoft снизила зависимость от OpenAI — в Microsoft 365 Copilot появились ИИ-модели Claude от Anthropic 10 ч.
У Instagram теперь больше трёх миллиардов пользователей в месяц — как у Facebook и WhatsApp 10 ч.
Почти идеальный сиквел, но не новое слово в жанре: критики вынесли вердикт Hades 2 10 ч.
Нативная версия Baldur’s Gate 3 для Steam Deck стала возможна благодаря одному увлечённому инженеру Larian 12 ч.
Huawei предложила автомобильную аудиосистему, позволяющую слушать разную музыку на разных рядах сидений одновременно 13 мин.
Intel теперь рассчитывает на инвестиции со стороны Apple 2 ч.
Apple откроет доступ к уведомлениям с iPhone на часы сторонних брендов — по требованию ЕС 2 ч.
Представлен компактный планшет Xiaomi Pad mini и большой Redmi Pad 2 Pro в трёх версиях по цене от €300 7 ч.
Новая статья: Почему ИИ никак не сесть на безматричную диету 7 ч.
Xiaomi представила глобальную версию HyperOS 3 — какие смартфоны её получат и когда 7 ч.
Realme GT 8 Pro станет первым в России смартфоном на Snapdragon 8 Elite Gen 5 7 ч.
Xiaomi выпустила глобальные версии телевизоры TV S Pro Mini LED 2026 — они хуже китайских 8 ч.
Sharge представила внешний SSD с вентилятором, магнитным креплением и множеством дополнительных портов 10 ч.
Xiaomi представила камеру видеонаблюдения Smart Camera C701 с 4K и ночной съёмкой в цвете за €60 11 ч.