Сегодня 25 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Nvidia теряет китайский рынок под напоро...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Nvidia теряет китайский рынок под напором Huawei — доля «зелёных» ИИ-чипов упадёт до 54 % в этом году

В мае основатель и бессменный руководитель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) признался, что с течением времени доля компании на китайском рынке ИИ-ускорителей сократилась с 95 до 50 % из-за санкций США. Эксперты Bernstein придерживаются более консервативного прогноза, указывая на снижение доли Nvidia до 54 % по итогам текущего года.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Как отмечает Nikkei Asian Review, в прошлом году Nvidia на китайском рынке ИИ-компонентов контролировала 64 %. Скорее всего, расхождения по поводу текущего значения с собственными оценками руководства Nvidia появились из-за разницы в методиках расчёта, поскольку в первом случае в статистику могли попасть и сетевые компоненты для инфраструктуры ИИ, а глава компании мог упоминать только ускорители вычислений в чистом виде.

По прогнозу Bernstein, доля Huawei на китайском рынке ИИ-компонентов вырастет по итогам текущего года с 23 до 28 %. За пределами «большой тройки», к которой в реалиях китайского рынка аналитики относят Nvidia, AMD и Huawei, прогресс в доле рынка будет в этом году заметен ещё сильнее, поскольку все прочие участники увеличат свою совокупную долю с 6 до 14 %. К этой категории относятся китайские разработчики типа Cambricon Technologies. Популяризации их продукции способствуют не только американские санкции как таковые, но и усилия китайских властей по импортозамещению зарубежных ускорителей. На китайских разработчиков ИИ давление осуществляется с двух сторон: как изнутри, так и из-за пределов страны. Трудно приходится и производителям чипов в Китае, поскольку они ограничены в доступе к передовому оборудованию.

В задачах, связанных с формированием логических выводов (инференсе), китайская Alibaba, по мнению представителей Omdia, достаточно легко переходит с ускорителей Nvidia на решения китайских поставщиков. Постепенно продвигаются китайские разработчики и в создании серверных систем, способных эффективно заниматься обучением больших языковых моделей, которые к тому же оптимизируются и на программном уровне.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай собрался утроить выпуск ИИ-чипов в следующем году, чтобы обеспечить развитие DeepSeek
Бум ИИ поднял выручку китайского конкурента Nvidia в 44 раза
Китайские техногиганты начали готовиться к жизни без ускорителей Nvidia
TSMC стремится внедрить методы оптимизации энергопотребления чипов на уровне разработки
Intel теперь рассчитывает на инвестиции со стороны Apple
Китайская Innosilicon представила видеокарту Fenghua 3 — CUDA, DX12, трассировка лучей и более 112 Гбайт HBM
Теги: nvidia, huawei, китай, китайские производители, ии
nvidia, huawei, китай, китайские производители, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Хакерам наконец удалось полностью удалить защиту Denuvo из игры, но праздновать победу пиратам пока рано
«Мои соболезнования тем, кому пришлось работать над этим»: трейлер нового роглайк-режима Painkiller оттолкнул давних фанатов серии
Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники
«Эта легендарная игра заслуживала большего»: фанатов ужаснул геймплейный трейлер Deus Ex Remastered
Владельцы старых часов Casio могут превратить их в фитнес-трекер за $55
Цукерберг переманил из OpenAI ещё одного крупного исследователя в сфере ИИ 2 мин.
«Чувствую себя настоящим солдатом, просто наблюдая за этим»: трейлер сюжетной кампании Battlefield 6 вызвал восторги у игроков 23 мин.
«Жду больше, чем GTA VI»: амбициозный боевик Saros от создателей Returnal обрадовал игроков геймплейным трейлером с датой выхода 31 мин.
Госдума приняла закон против автоматических списаний за онлайн-подписки 2 ч.
Google попросила Верховный суд США спасти её от решения по делу Epic 2 ч.
Премьера геймплея ролевой игры Zero Parades: For the Dead Spies: диалоги, загадки и наряды главной героини 2 ч.
Роскачество проверило популярные игры на «способы вытягивания денег» у пользователей — результаты неутешительные 2 ч.
«РТК-ЦОД» открыла новую площадку R&D-лаборатории на базе московского дата-центра 4 ч.
«Лучшая игра про Росомаху в истории»: кровавый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine подтвердил релиз в 2026 году 12 ч.
Google запустила Search Live — ИИ ищет по голосу и камере, но пока лишь в одной стране 13 ч.
NETLAB представила источники бесперебойного питания CBR — защита техники по доступной цене 25 мин.
Sony представила беспроводные колонки PlayStation Pulse Elevate для геймеров — они совместимы с PS5, ПК или Mac 28 мин.
Представлен смартфон Honor X9d — огромная батарея на 8300 мА·ч, защита IP69K и цена от $355 40 мин.
Клин клином: российские учёные заглушили шумы квантовых вычислений контролируемым шумом 41 мин.
Edgecore Networks представила ИИ-сервер AGS8600 на базе AMD EPYC Turin и Instinct MI325X 48 мин.
Solidigm представила первые в мире E1.S SSD с СЖО для ИИ-серверов 57 мин.
Nothing превратит бюджетный бренд CMF в отдельную компанию — со штаб-квартирой в Индии 2 ч.
Nvidia теряет китайский рынок под напором Huawei — доля «зелёных» ИИ-чипов упадёт до 54 % в этом году 2 ч.
OSCAL TANK 1 — защищённый смартфон с двумя экранами и батареей на 20 000 мА·ч 3 ч.
Европа начала заманивать иностранных инженеров после подорожания рабочих виз в США 4 ч.