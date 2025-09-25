Nvidia теряет китайский рынок под напором Huawei — доля «зелёных» ИИ-чипов упадёт до 54 % в этом году

В мае основатель и бессменный руководитель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) признался, что с течением времени доля компании на китайском рынке ИИ-ускорителей сократилась с 95 до 50 % из-за санкций США. Эксперты Bernstein придерживаются более консервативного прогноза, указывая на снижение доли Nvidia до 54 % по итогам текущего года.

Как отмечает Nikkei Asian Review, в прошлом году Nvidia на китайском рынке ИИ-компонентов контролировала 64 %. Скорее всего, расхождения по поводу текущего значения с собственными оценками руководства Nvidia появились из-за разницы в методиках расчёта, поскольку в первом случае в статистику могли попасть и сетевые компоненты для инфраструктуры ИИ, а глава компании мог упоминать только ускорители вычислений в чистом виде.

По прогнозу Bernstein, доля Huawei на китайском рынке ИИ-компонентов вырастет по итогам текущего года с 23 до 28 %. За пределами «большой тройки», к которой в реалиях китайского рынка аналитики относят Nvidia, AMD и Huawei, прогресс в доле рынка будет в этом году заметен ещё сильнее, поскольку все прочие участники увеличат свою совокупную долю с 6 до 14 %. К этой категории относятся китайские разработчики типа Cambricon Technologies. Популяризации их продукции способствуют не только американские санкции как таковые, но и усилия китайских властей по импортозамещению зарубежных ускорителей. На китайских разработчиков ИИ давление осуществляется с двух сторон: как изнутри, так и из-за пределов страны. Трудно приходится и производителям чипов в Китае, поскольку они ограничены в доступе к передовому оборудованию.

В задачах, связанных с формированием логических выводов (инференсе), китайская Alibaba, по мнению представителей Omdia, достаточно легко переходит с ускорителей Nvidia на решения китайских поставщиков. Постепенно продвигаются китайские разработчики и в создании серверных систем, способных эффективно заниматься обучением больших языковых моделей, которые к тому же оптимизируются и на программном уровне.