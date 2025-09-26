Подготовка к выпуску iPhone 17 стоила сотрудникам Foxconn ночных смен, переработки и задержки зарплат

Тайваньский капитализм в лице компании Foxconn на территории Китая в очередной раз перегибает палку в стремлении удовлетворить запросы Apple, как утверждают представители правозащитной организации China Labor Watch. По их данным, при производстве новейшего семейства смартфонов iPhone 17 китайские сотрудники Foxconn были вынуждены работать сверхурочно, включая ночные смены, а зарплату при этом нередко задерживали.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отчёта China Labor Watch, тайваньская компания Foxconn, располагающая несколькими крупными предприятиями по контрактной сборке электроники Apple на территории Китая, нарушает местное законодательство в сфере труда, привлекая большое количество временных сотрудников и нарушая ряд прав своего персонала.

По имеющимся данным, сотрудники крупнейшего в мире предприятия по сборке iPhone, расположенного в китайском Чжэнчжоу, в процессе экспансии производства нового поколения смартфонов Apple столкнулись с принуждением к работе в ночную смену, переработкой как таковой в целом и задержками с выплатой вознаграждения за труд. Исследователи изучали условия труда на предприятии в период с марта по сентябрь включительно, когда активно шла подготовка к анонсу iPhone 17, подразумевающая заблаговременное увеличение объёмов выпуска новых смартфонов.

Рабочие, по мнению авторов исследования, подвергались постоянному давлению и запугиванию, а сам процесс производства не характеризовался стабильностью заказов, поэтому нагрузка распределялась неравномерно. Apple пришлось заявить после публикации этого отчёта, что она твёрдо придерживается высочайших стандартов в сфере охраны труда, прав человека, защиты окружающей среды и этики в целом. Аналогичные требования предъявляются и к её подрядчикам, крупнейшим из которых как раз считается Foxconn. Американский заказчик осуществляет аудит в соответствующих сферах и старается быстро реагировать на все сигналы о нарушениях со стороны подрядчиков.

Как выясняется, в период с марта по сентябрь этого года предприятие Foxconn в Чжэнчжоу располагало от 150 000 до 200 000 рабочих, при этом временные сотрудники формировали более половины этого количества. Китайское законодательство предусматривает ограничение этой доли 10 процентами, поэтому такое соотношение постоянных и временных сотрудников формально считается нарушением местных законов.

Схема выплаты вознаграждения, которая подразумевает выплату половины дохода сотрудникам после завершения текущего месяца, тоже имеет свои недостатки. Некоторые рабочие не успевали получить выплаты за сверхурочную работу в том случае, если увольнялись до расчётного дня в следующем месяце. Кроме того, переработка как таковая очень распространена на китайских предприятиях Foxconn, как утверждают источники.

Внутренние стандарты Apple ограничивают продолжительность рабочей недели 60 часами, как и китайское законодательство, а сотрудники Foxconn в Чжэнчжоу в массе своей работают по 60 или 75 часов в неделю. Представители Apple, как сообщается, осведомлены о таких порядках и просто закрывают глаза на данные нарушения.

Примером дискриминации авторы отчёта считают принуждение молодых сотрудников к работе в ночные смены, причём с минимальным уровнем оплаты. Дискриминация по национальному признаку при приёме сотрудников на работу, плохое обеспечение средствами индивидуальной защиты при работе с опасными веществами и повсеместное запугивание персонала дополняют картину. Недовольных условиями труда рабочих запугивали ещё сильнее.

Предыдущее исследование представители China Labor Watch в этой сфере проводили в 2019 году, и теперь они утверждают, что с тех пор ситуация во многом ухудшилась, хотя имеются и проблески прогресса. Несовершеннолетних к работе на предприятиях Foxconn в Китае более не привлекают, да и масштабы переработки в целом сократились относительно уровня 2019 года.