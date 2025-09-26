Meta✴ запустила в Великобритании рекламную модель, которую ЕС признал незаконной

Компания Meta✴ Platforms начала использовать в Великобритании рекламную модель «плати или соглашайся», которая была признана Еврокомиссией не соответствующей нормам действующего в Евросоюзе Закона о цифровых рынках (DMA), сообщил ресурс The Verge.

Как отметил The Verge, запуску рекламной модели предшествовали несколько месяцев споров Meta✴ с регулирующими органами Великобритании. Теперь пользователи принадлежащих ей соцсетей Facebook✴ и Instagram✴ столкнулись с выбором: оформлять платную подписку без рекламы или согласиться на показ персонализированной рекламы.

Стоимость подписки начинается с £2,99 в месяц (около $4) для пользователей, регистрирующихся через веб-сайт. Для владельцев устройств на Android и iOS установлена более высокая плата, составляющая £3,99 в месяц (около $5,33). Meta✴ объяснила разницу комиссией, которую взимают Apple и Google.

При этом подход «всё или ничего» подразумевает обязательное оформление отдельных подписок для Instagram✴ и Facebook✴, что влечёт дополнительные расходы для пользователей сервисов Meta✴.

После того как Meta✴ была вынуждена отказаться от этой модели в Европе под угрозой крупных штрафов со стороны Еврокомиссии, она предупредила пользователей, что в результате они столкнутся с «существенно худшим» опытом. Стоимость подписки в ЕС была значительно выше, чем в Великобритании: от €9,99 (около $11,67) в месяц при регистрации напрямую и от €12,99 (около $15,17) в месяц при оформлении через магазины приложений Google Play или Apple Store.