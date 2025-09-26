Футбольная аркада Rematch от разработчиков Sifu стала временно бесплатной, но только в Steam

Многопользовательская футбольная аркада Rematch от разработчиков из независимой французской студии Sloclap (Sifu) стала временно бесплатной, но лишь на одной из целевых платформ.

Акция приурочена к стартовавшему недавно в Rematch первому пострелизному сезону и проходит исключительно в Steam, где до 29 сентября (бесплатный период закончится в 20:00 по Москве) игру можно опробовать без денежных вложений.

Одновременно с бесплатными выходными Rematch в Steam закончится и 20-процентная скидка, которая сейчас действует на игру — в российском регионе её можно приобрести за 1119 рублей (так низко цена ещё не падала).

Первый сезон принёс в Rematch обещанный кроссплей, долгожданный формат «3 на 3» для рейтингового режима, новые предметы и возможности индивидуализации, а также многочисленные исправления и корректировки баланса.

На протяжении первого сезона пользователей Rematch ждут неанонсированный новый режим, «сезонные сюрпризы», эксклюзивные коллаборации и ледяные/пламенные предметы индивидуализации.

Rematch вышла 19 июня на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. В Steam у игры «в основном положительные» отзывы (рейтинг 71 %) и лучший пиковый онлайн в размере 92,8 тыс. человек (был достигнут на запуске).

К старту первого сезона суммарная аудитория Rematch превысила 6 млн человек. В этот показатель включаются как проданные копии (их у проекта более миллиона), так и пользователи, опробовавшие игру через подписку Game Pass.