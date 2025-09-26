Сегодня 26 сентября 2025
TikTok в США продолжит приносить китайской ByteDance миллиарды даже после отделения

Компания ByteDance, владелец TikTok, будет получать значительную долю прибыли американского подразделения соцсети даже после передачи контрольного пакета акций американскому консорциуму в рамках сделки, согласованной администрацией Дональда Трампа (Donald Trump). Как сообщает Bloomberg со ссылкой на конфиденциальные источники, знакомые с условиями соглашения, на компанию может приходиться до половины и более общей прибыли от операций TikTok в США.

Источник изображения: Jonathan Kemper/Unsplash

Согласно данным, ByteDance будет получать лицензионное вознаграждение со всего дохода, генерируемого за счёт использования её алгоритма, а также долю прибыли пропорционально своему оставшемуся пакету акций. В совокупности это может обеспечить китайской компании не менее 50 % прибыли от американского бизнеса после перехода контроля к новым владельцам.

Соглашение о распределении прибыли стало новым витком в затяжном противостоянии между ByteDance и властями США. Ранее президент Джо Байден (Joe Biden) подписал закон, обязывающий ByteDance отказаться от контроля над TikTok в США под угрозой блокировки приложения. Вернувшись к власти, Дональд Трамп неоднократно переносил крайний срок для продажи, ведя переговоры о компромиссе, чтобы сохранить работу сервиса, который, по его словам, помог ему победить на президентских выборах в 2024 году.

Несмотря на заявления администрации Трампа о договорённости с Китаем по продаже TikTok в США, достигнутой после телефонного разговора Трампа с Си Цзиньпином (Xi Jinping), пекинские власти не подтвердили консенсус, а окончательные условия сделки остаются несогласованными. Дополнительную путаницу вызвало заявление вице-президента Дж. Д. Вэнса (J. D. Vance) о цене в $14 млрд, что в 2,5–3 раза ниже рыночной оценки аналитиков ($35–40 млрд).

Разрыв в оценках, вероятно, объясняется нетрадиционной структурой сделки, так как даже после передачи 80 % акций американскому консорциуму, в который предположительно войдут Oracle, Silver Lake и MGX, ByteDance сохранит значительную долю в прибыли за счёт 20-% лицензионных отчислений, связанных с алгоритмом TikTok, и 20-% чистой прибыли от остального дохода. Эксперты, включая основателя Alpha Binwani Capital Ашвина Бинвани (Ashwin Binwani), считают предложенную сумму заниженной и не отражающей реальной стоимости бизнеса, в то время как китайская сторона продолжает настаивать на обеспечении справедливых условий для своих инвесторов.

Теги: tiktok, bytedance, китай, сша, дональд трамп
