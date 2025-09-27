Сегодня 27 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Apple разработала аналог ChatGPT — прило...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Apple разработала аналог ChatGPT — приложение Veritas для iPhone, но никому его не показывает

Как стало известно специализирующемуся на подобной информации Марку Гурману (Mark Gurman) из Bloomberg, компания Apple разработала приложение Veritas, которое призвано подготовить грядущее обновление Siri в следующем году. Пока оно используется внутри компании для тестирования новых функций голосового ассистента, связанных с работой с персональными данными и действиями внутри других приложений.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

По данным источника, обновлённый ассистент Siri должен дебютировать в марте следующего года, и от успешности этого события будет зависеть способность Apple осуществить реванш в сфере ИИ, а в случае неудачи она ещё сильнее отстанет от соперников в сегменте смартфонов. Сейчас Veritas используется сотрудниками Apple для оценки его способности искать информацию внутри персональных данных пользователя типа почтовых сообщений или подборок музыки, а также выполнять операции внутри приложений типа редактирования фото. В переводе с латыни название приложения означает «истину».

У Apple нет планов открывать доступ к этому приложению рядовым пользователям. По сути, оно нужно для адаптации прогресса, которого компания добилась в области совершенствования Siri, к возможности его тестирования среди сотрудников компании. Она также пытается оценить, есть ли смысл сохранять формат взаимодействия в виде чат-бота. После многочисленных задержек продвинутая версия Siri, способная работать с ИИ на новом качественном уровне, теперь должна дебютировать в марте следующего года. Считается, что к тому моменту для покупателей наличие ИИ-функций уже станет решающим фактором при выборе смартфона, и Apple старается не увеличивать своё отставание от конкурентов в этой сфере. Изначально обновлённая версия Siri должна была выйти весной этого года, но некоторые функции работали нестабильно, в результате было принято решение основательно её переработать.

Тестирующее приложение Veritas напоминает самые популярные чат-боты, позволяя пользователю вести несколько бесед на самые разные темы. Оно запоминает предыдущие сеансы и может отсылать к ним, а также возобновлять прерванное общение. Главное предназначение Veritas — испытать платформу Linwood, которую Apple намерена использовать для создания новой версии Siri. Эта платформа использует большие языковые модели как собственной разработки, так и сторонние. К концу следующего года Apple также готовится обновить визуализацию своего голосового ассистента. Устройства для умного дома Apple также получат новые функции, связанные с ИИ.

В этом году Apple пыталась договориться с OpenAI и Anthropic об использовании их разработок, но позже переключилась на взаимодействие с Google, которое подразумевало бы использование адаптированной версии Gemini для нужд Apple. Отсрочки с обновлением Siri вызвали не только изменения в стратегии компании, но и заметные кадровые перестановки в рядах профильных руководителей и специалистов. В идеале, Veritas должно позволить Apple подготовиться к конкуренции с ChatGPT и Perplexity, но в пределах интерфейса Siri. В новой версии он будет анализировать информацию, отображаемую пользователю на дисплее, а также поддерживать сквозную навигацию между несколькими пользовательскими устройствами.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple не увидела проблемы в рекламе ИИ-функций Siri, которые так и не появились
Руководитель по разработке ИИ покинет Apple на фоне массового ухода сотрудников к конкурентам
Конкурент ChatGPT от Apple может появиться раньше, чем все ожидали
Meta✴ захотела улучшить свои приложения с помощью ИИ-технологий конкурирующей Google
Gemini теперь сможет объяснить, почему формула в «Google Таблицах» не работает или работает неправильно
OpenAI анонсировала ChatGPT Pulse — ИИ-агента, который следит за пользователем постоянно
Теги: apple, apple intelligence, siri, ии, чат-бот
apple, apple intelligence, siri, ии, чат-бот
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Energizer представила ноутбук, с которым не пустят в самолёт
Амбициозная градостроительная стратегия Farthest Frontier от создателей Grim Dawn спустя три года наконец готова к выходу из раннего доступа Steam
«Микрон» представил отечественную консоль MikBoy — на полностью российском контроллере RISC-V
Valve начала моральную подготовку пользователей к осенней распродаже Steam — опубликован официальный трейлер акции
Учёные из Китая создали принципиально новый ионный аккумулятор — он в шесть раз ёмче литиевых
Apple разработала аналог ChatGPT — приложение Veritas для iPhone, но никому его не показывает 2 ч.
Electronic Arts готовится к выкупу за $50 миллиардов, чтобы стать частной компанией — это будет самая крупная подобная сделка в истории 5 ч.
Apple не увидела проблемы в рекламе ИИ-функций Siri, которые так и не появились 6 ч.
TikTok в США продолжит приносить китайской ByteDance миллиарды даже после отделения 10 ч.
В Steam скоро можно будет попробовать Valor Mortis — гибрид Dark Souls и BioShock от создателей Ghostrunner 11 ч.
Перевод на русский, новая концовка и попутчики: ностальгическое дорожное приключение Keep Driving получило крупное обновление 12 ч.
Футбольная аркада Rematch от разработчиков Sifu стала временно бесплатной, но только в Steam 13 ч.
Геймплейный трейлер раскрыл дату релиза Possessor(s) — стильного боевика от авторов Hyper Light Drifter 14 ч.
Семь из десяти российских компаний не окупили инвестиции в ИИ 14 ч.
Meta запустила в Великобритании рекламную модель, которую ЕС признал незаконной 14 ч.
DJI проиграла суд в США и не смогла добиться своего исключения из чёрного списка Пентагона 12 мин.
Google создала и показала в деле ИИ, который заставляет роботов сначала думать, а потом делать 7 ч.
Asus отдаст видеокарту GeForce RTX 5090 ROG Astral с подписью Хуанга за лучший дизайн видеокарты 7 ч.
Новая статья: Обзор игрового 3D-монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: полное погружение 8 ч.
Пожар в южнокорейском ЦОД привёл к отключения более 70 государственных онлайн-сервисов 8 ч.
На базе RISC-V в России пока активно развиваются только микроконтроллеры 9 ч.
Китай в прошлом году установил 300 000 промышленных роботов — больше, чем все остальные страны вместе 10 ч.
Xiaomi готовит новый процессор XRing для смартфонов, но за Apple гоняться пока не намерена 12 ч.
Qualcomm поделилась подробностями о процессоре Snapdragon 8 Gen 5 для доступных флагманов 13 ч.
Грядёт подорожание электроники — авария на крупном руднике взвинтила цены на медь 14 ч.