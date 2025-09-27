Apple разработала аналог ChatGPT — приложение Veritas для iPhone, но никому его не показывает

Как стало известно специализирующемуся на подобной информации Марку Гурману (Mark Gurman) из Bloomberg, компания Apple разработала приложение Veritas, которое призвано подготовить грядущее обновление Siri в следующем году. Пока оно используется внутри компании для тестирования новых функций голосового ассистента, связанных с работой с персональными данными и действиями внутри других приложений.

По данным источника, обновлённый ассистент Siri должен дебютировать в марте следующего года, и от успешности этого события будет зависеть способность Apple осуществить реванш в сфере ИИ, а в случае неудачи она ещё сильнее отстанет от соперников в сегменте смартфонов. Сейчас Veritas используется сотрудниками Apple для оценки его способности искать информацию внутри персональных данных пользователя типа почтовых сообщений или подборок музыки, а также выполнять операции внутри приложений типа редактирования фото. В переводе с латыни название приложения означает «истину».

У Apple нет планов открывать доступ к этому приложению рядовым пользователям. По сути, оно нужно для адаптации прогресса, которого компания добилась в области совершенствования Siri, к возможности его тестирования среди сотрудников компании. Она также пытается оценить, есть ли смысл сохранять формат взаимодействия в виде чат-бота. После многочисленных задержек продвинутая версия Siri, способная работать с ИИ на новом качественном уровне, теперь должна дебютировать в марте следующего года. Считается, что к тому моменту для покупателей наличие ИИ-функций уже станет решающим фактором при выборе смартфона, и Apple старается не увеличивать своё отставание от конкурентов в этой сфере. Изначально обновлённая версия Siri должна была выйти весной этого года, но некоторые функции работали нестабильно, в результате было принято решение основательно её переработать.

Тестирующее приложение Veritas напоминает самые популярные чат-боты, позволяя пользователю вести несколько бесед на самые разные темы. Оно запоминает предыдущие сеансы и может отсылать к ним, а также возобновлять прерванное общение. Главное предназначение Veritas — испытать платформу Linwood, которую Apple намерена использовать для создания новой версии Siri. Эта платформа использует большие языковые модели как собственной разработки, так и сторонние. К концу следующего года Apple также готовится обновить визуализацию своего голосового ассистента. Устройства для умного дома Apple также получат новые функции, связанные с ИИ.

В этом году Apple пыталась договориться с OpenAI и Anthropic об использовании их разработок, но позже переключилась на взаимодействие с Google, которое подразумевало бы использование адаптированной версии Gemini для нужд Apple. Отсрочки с обновлением Siri вызвали не только изменения в стратегии компании, но и заметные кадровые перестановки в рядах профильных руководителей и специалистов. В идеале, Veritas должно позволить Apple подготовиться к конкуренции с ChatGPT и Perplexity, но в пределах интерфейса Siri. В новой версии он будет анализировать информацию, отображаемую пользователю на дисплее, а также поддерживать сквозную навигацию между несколькими пользовательскими устройствами.