Скептики считают, что роль Oracle в сделке с TikTok не обеспечивает соблюдения интересов США в сфере национальной безопасности

Очертания предстоящей сделки по обособлению американского бизнеса TikTok проступают всё чётче, но у новой конфигурации продолжают оставаться противники в рядах американских парламентариев. Скептики утверждают, что условия сделки не отвечают интересам национальной безопасности США, которые она была призвана защитить.

Напомним, в обсуждаемой сейчас версии сделки китайская ByteDance сохранит около 20 % акций структуры, отвечающей за бизнес TikTok в США, оставшиеся 80 % достанутся консорциуму американских и международных инвесторов. При этом за ByteDance сохранится одно из семи мест в совете директоров и некоторый номинальный контроль за рекомендательным алгоритмом, который она предоставит американской стороне на условиях лицензирования. Обучать его на данных американских пользователей новая структура TikTok в США будет под пристальным контролем со стороны Oracle, которая будет не только акционером, но и оператором технической инфраструктуры, а также ответственной за информационную безопасность. Наиболее радикально настроенные американские политики считают, что зависимость рекомендательного алгоритма TikTok от китайской ByteDance нужно разорвать полностью.

Финансовая сторона вопроса в этом случае была вторичной, иначе нельзя объяснить тот факт, что ByteDance разрешили получать до половины всей прибыли американской структуры, которая будет контролировать бизнес TikTok в США после сделки. Противники имеющейся конфигурации сделки утверждают, что она лишь слегка видоизменяет условия, существовавшие ещё при Байдене в рамках так называемого Project Texas, который подразумевал участие Oracle в хранении и обработке данных американских пользователей TikTok. Новая сделка, по их словам, не решает фундаментальных проблем в области национальной безопасности, которые был призван устранить закон о запрете работы TikTok в США под контролем китайских инвесторов.

Прежняя схема участия Oracle на техническом уровне подразумевала необходимость анализировать алгоритмы и программный код TikTok, чтобы исключить стороннее вмешательство. Министерство юстиции США позже пришло к выводу, что с учётом объёма программного обеспечения и его сложности любые инспекции, проводимые сторонними экспертами, не позволят гарантировать достижения поставленных целей в сфере защиты информации. Даже представители TikTok заявили, что полное отделение американской инфраструктуры социальной сети не представляется возможным и целесообразным.

Оказавшись в изоляции, американский сегмент TikTok не сможет быстро эволюционировать наравне с мировым, а если его развитием будет заниматься другая команда разработчиков, то на освоение и переработку программного кода им потребуется несколько лет, на протяжении которых качество сервисов для конечных пользователей в США будет неизбежно ухудшаться. Отток рекламодателей в итоге сократит финансовую поддержку американского бизнеса TikTok, и от этого пострадают в том числе и новоявленные акционеры. Среди американских парламентариев по-прежнему немало тех, кто считает предлагаемую схему обособления бизнеса TikTok в регионе недостаточно эффективной с точки зрения разрыва связей с китайской ByteDance. Впрочем, в этом и заключается и компромисс, ведь реализуемые решения должны были учитывать и интересы китайской стороны.