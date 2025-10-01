МегаФон GCloud виртуализуется с помощью «Базиса»

МегаФон внедрил платформу Basis Dynamix Enterprise в облачную инфраструктуру для размещения государственных информационных систем (ГИС). Это позволит клиентам оператора управлять виртуальными серверами, контейнерами и сетевыми сервисами через единую консоль при помощи современного отечественного инструмента.

Продукты «Базиса», крупнейшего российского разработчика решений по управлению динамической ИТ-инфраструктурой, вошли в состав сертифицированной облачной платформы МегаФон GCloud, предназначенной для размещения государственных информационных систем, объектов КИИ и ИСПДн с максимальным уровнем защиты (К-1 и УЗ-1).

Технологической платформой для серверной виртуализации в МегаФон GCloud стал Basis Dynamix Enterprise. Решение позволяет управлять виртуальными серверами и контейнерами, автоматизировать развёртывание инфраструктуры, использовать Kubernetes и обеспечивать отказоустойчивость на уровне дата-центров.

Помимо этого, в МегаФон GCloud вошла комплексная система защиты виртуальной инфраструктуры Basis Virtual Security, сертифицированная ФСТЭК по четвёртому уровню доверия. Она обеспечивает изоляцию окружений, контроль доступа и аудит событий, что особенно важно при работе с ИСПДн и критической информационной инфраструктурой.

«МегаФон GCloud востребован среди заказчиков, чьи объекты относятся к КИИ с высоким уровнем значимости, осуществляющих взаимодействие ГИС. Внедрение Basis Dynamix даёт клиентам инструмент централизованного управления серверами. Он автоматически распределяет ресурсы, ускоряет развёртывание новых сервисов и гибко масштабирует мощности под текущие потребности, что критически важно для развития облака федерального уровня», — прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

«Для нас участие в МегаФон GCloud — логичное продолжение работы по созданию технологически независимой ИТ-инфраструктуры, способной выдерживать критические нагрузки и соответствовать требованиям безопасности. Наши решения уже показали свою надёжность в масштабных проектах, в том числе при построении облака "ГосТех", где на решениях "Базиса" развёрнута единая среда виртуализации с десятками тысяч виртуальных машин, поддерживающих работу ключевых цифровых сервисов страны», — отметил Иван Ермаков, коммерческий директор «Базиса».

МегаФон GCloud — сертифицированная облачная платформа для государственных заказчиков. Она соответствует требованиям класса К-1 и уровня защиты УЗ-1 и предназначена для размещения ГИС, объектов КИИ и персональных данных органов власти и государственных учреждений.

«Базис» — крупнейший российский разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг. По данным исследования iKS-Consulting, «Базис» является лидером на рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой в России с долей 19 %, при этом доля компании в сегменте ПО виртуализации ИТ-инфраструктуры (серверная виртуализация и виртуализация рабочих столов) составила 26 % в 2024 г. Продукты «Базиса» интегрированы в ключевые государственные проекты, такие как Гособлако (ГЕОП), Гостех и Госуслуги, применяются в федеральных и региональных органах исполнительной власти, а общее количество государственных информационных систем и сервисов, полагающихся на продукты «Базиса», превышает 230. Однако бо́льшую часть выручки компании обеспечивают коммерческие заказчики: продукты экосистемы «Базис» используются в компаниях различного масштаба — от крупнейших корпораций до малых и средних предприятий.

Реклама | ООО "БАЗИС" ИНН 7731316059 erid: F7NfYUJCUneTSxdrFUVD