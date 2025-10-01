Сегодня 01 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение МегаФон GCloud виртуализуется с помощью ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

МегаФон GCloud виртуализуется с помощью «Базиса»

МегаФон внедрил платформу Basis Dynamix Enterprise в облачную инфраструктуру для размещения государственных информационных систем (ГИС). Это позволит клиентам оператора управлять виртуальными серверами, контейнерами и сетевыми сервисами через единую консоль при помощи современного отечественного инструмента.

Продукты «Базиса», крупнейшего российского разработчика решений по управлению динамической ИТ-инфраструктурой, вошли в состав сертифицированной облачной платформы МегаФон GCloud, предназначенной для размещения государственных информационных систем, объектов КИИ и ИСПДн с максимальным уровнем защиты (К-1 и УЗ-1).

Технологической платформой для серверной виртуализации в МегаФон GCloud стал Basis Dynamix Enterprise. Решение позволяет управлять виртуальными серверами и контейнерами, автоматизировать развёртывание инфраструктуры, использовать Kubernetes и обеспечивать отказоустойчивость на уровне дата-центров.

Помимо этого, в МегаФон GCloud вошла комплексная система защиты виртуальной инфраструктуры Basis Virtual Security, сертифицированная ФСТЭК по четвёртому уровню доверия. Она обеспечивает изоляцию окружений, контроль доступа и аудит событий, что особенно важно при работе с ИСПДн и критической информационной инфраструктурой.

Источник изображения: «Базис» / Денис Насаев

Источник изображения: «Базис» / Денис Насаев

«МегаФон GCloud востребован среди заказчиков, чьи объекты относятся к КИИ с высоким уровнем значимости, осуществляющих взаимодействие ГИС. Внедрение Basis Dynamix даёт клиентам инструмент централизованного управления серверами. Он автоматически распределяет ресурсы, ускоряет развёртывание новых сервисов и гибко масштабирует мощности под текущие потребности, что критически важно для развития облака федерального уровня», — прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

«Для нас участие в МегаФон GCloud — логичное продолжение работы по созданию технологически независимой ИТ-инфраструктуры, способной выдерживать критические нагрузки и соответствовать требованиям безопасности. Наши решения уже показали свою надёжность в масштабных проектах, в том числе при построении облака "ГосТех", где на решениях "Базиса" развёрнута единая среда виртуализации с десятками тысяч виртуальных машин, поддерживающих работу ключевых цифровых сервисов страны», — отметил Иван Ермаков, коммерческий директор «Базиса».

МегаФон GCloud — сертифицированная облачная платформа для государственных заказчиков. Она соответствует требованиям класса К-1 и уровня защиты УЗ-1 и предназначена для размещения ГИС, объектов КИИ и персональных данных органов власти и государственных учреждений.

«Базис» — крупнейший российский разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг. По данным исследования iKS-Consulting, «Базис» является лидером на рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой в России с долей 19 %, при этом доля компании в сегменте ПО виртуализации ИТ-инфраструктуры (серверная виртуализация и виртуализация рабочих столов) составила 26 % в 2024 г. Продукты «Базиса» интегрированы в ключевые государственные проекты, такие как Гособлако (ГЕОП), Гостех и Госуслуги, применяются в федеральных и региональных органах исполнительной власти, а общее количество государственных информационных систем и сервисов, полагающихся на продукты «Базиса», превышает 230. Однако бо́льшую часть выручки компании обеспечивают коммерческие заказчики: продукты экосистемы «Базис» используются в компаниях различного масштаба — от крупнейших корпораций до малых и средних предприятий.

Реклама | ООО "БАЗИС" ИНН 7731316059 erid: F7NfYUJCUneTSxdrFUVD

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Базис» стал резидентом Казанского ИТ-парка
«Базис» и «Киберпротект» объединяют усилия для создания комплексных решений защиты ИТ-инфраструктуры
«Базис» выходит на рынок Бразилии
Google работает над функцией бесшовного переноса приложений между Android и Windows
«Фотографии» в Windows 11 научатся автоматически сортировать изображения и распознавать надписи не только на английском
Энтузиаст создал эмулятор первой PlayStation для Telegram — работает на «любых современных» смартфонах
Теги: базис, мегафон, россия, сделано в россии, виртуализация, облако, информационная безопасность, кии
базис, мегафон, россия, сделано в россии, виртуализация, облако, информационная безопасность, кии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Опубликована официальная распаковка OnePlus 15 — до анонса флагмана осталось меньше месяца
Эра синтетических звёзд началась: ИИ-актриса Тилли Норвуд уже получает роли и набирает популярность
Сложность — не помеха: стример прошёл Hollow Knight: Silksong на 100 % с помощью электрического саксофона вместо контроллера
Вздувшаяся батарея Galaxy Ring зажала палец пользователя и отправила его в больницу
8849 TANK 4 Pro — первый в мире защищённый смартфон с HD-проектором
Microsoft оживила общение с Copilot, наделив бота трёхмерными аватарами 30 мин.
Microsoft начала распространение Windows 11 25H2 — без каких-либо заметных нововведений 31 мин.
Анджей Сапковский: упоминание ведьмачьей школы попало в «Ведьмака» по ошибке, но в CDPR «с поразительной цепкостью ухватились за идею» 50 мин.
МегаФон GCloud виртуализуется с помощью «Базиса» 2 ч.
МегаФон GCloud виртуализуется с помощью «Базиса» 2 ч.
Первый за 10 лет патч сломал Prototype и Prototype 2 в Steam, но дал фанатам надежду на ремастер 2 ч.
Маску не понравилась Wikipedia за ошибки и предвзятость, и он пообещал запустить «Грокипедию» 5 ч.
С 1 ноября клиентов гиперскейлеров вынудят покупать лицензии на VMware напрямую у Broadcom 13 ч.
Редактор видео Adobe Premiere стал доступен на iOS — бесплатно 14 ч.
Грандиозный мод Fallout: London для Fallout 4 получил большое бесплатное дополнение с 30 новыми квестами и блэкджеком 15 ч.
Карманный ИИ становится массовым: каждый третий смартфон в этом году получит ИИ-ускоритель 4 мин.
ИИ-стартап Rebellions привлёк финансирование от Arm и Samsung, получив оценку в $1,4 млрд 10 мин.
Пожар в южнокорейском ЦОД нарушил работу 647 государственных сервисов — на восстановление уйдёт месяц 16 мин.
Учёные подсмотрели у природы и создали нейрон на белковых нанопроводах, впервые работающий как настоящий 20 мин.
Altera улучшила характеристики FPGA семейства Agilex 5 и приступила к их массовому производству 59 мин.
Компактный ИИ-компьютер Orange Pi AI Studio оснащён ускорителем Huawei Ascend 310 2 ч.
Российский блогер распаковал и протестировал iPad Pro на чипе M5 до официального анонса 2 ч.
Британские власти призвали срочно озаботиться вопросами ремонта и защиты подводных кабелей 3 ч.
Вчера в Афганистане полностью отключили интернет — без связи остались все 43 млн жителей 4 ч.
Arm запустит новый виток конфликта с Qualcomm, оспорив решение суда по делу Nuvia 5 ч.