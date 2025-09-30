США упростили процесс выявления подставных компаний, позволяющих обходить санкции на поставки чипов и оборудования

До сих пор расширение разного рода «чёрных списков» американскими чиновниками осуществлялось буквально поимённо, при выявлении тех или иных зарубежных компаний, которые помогают китайским или российским производителям получать необходимые компоненты и оборудование в обход американских санкций. Теперь критерии их добавления к таким спискам значительно упрощены.

Как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на Reuters, Министерство торговли США модифицировало правило добавления компаний в «чёрный список», и теперь дочерним структурам уже находящихся в этом списке компаний достаточно принадлежать последним на 50 % и более, чтобы пополнить его. Соответственно, отныне значительно большему количеству компаний придётся получать в Министерстве торговли США экспортные лицензии, позволяющие наладить поставки необходимых компонентов и оборудования для нужд определённых заказчиков.

Экспортёрам, фактически, придётся самим определять, находится ли получатель груза в «чёрном списке» и кто является его владельцем. Впрочем, на первых порах будет действовать льготный период продолжительностью 60 дней, который позволит участникам внешнеэкономической деятельности отправить предназначенные «сомнительным» получателям за пределами США заказанную ими ранее продукцию без дополнительных проверок.

Министерство торговли КНР предсказуемо выступило с критикой данных изменений в экспортной политике США. По мнению китайской стороны, эти шаги американской администрации дополнительно подрывают сложившуюся структуру международной торговли, а также угрожают стабильности цепочек поставок во многих отраслях промышленности. Само собой, новые правила нарушают законные права различных компаний и ущемляют их интересы, как отмечается в заявлении китайских чиновников. Американские же считают, что тем самым перекроют серьёзную лазейку.

По данным американской аналитической компании Kharon, новые правила затронут деятельность тысяч дочерних компаний тех, кто уже находятся под санкциями США, но располагаются в крупных финансовых центрах по всему миру и осуществляют свою деятельность в интересах материнских структур. В списке неблагонадёжных компаний с точки зрения Министерства торговли США сейчас находятся около 1100 китайских юридических лиц, а с учётом иностранных их количество достигает 3400 штук. Подобный принцип ограничений действовал с 1997 года, но до сих пор распространялся только на те компании, которые явно в нём упоминаются. Пентагон также будет применять новый принцип к составлению собственного «чёрного списка» зарубежных компаний и организаций, подозреваемых в сотрудничестве с оборонными ведомствами недружественных стран. Эксперты в области права считают, что цели американских санкций могут продолжить их избегать за счёт реструктуризации и реорганизации.