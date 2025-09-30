Сегодня 30 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Kioxia: спрос на NAND будет расти на 20 ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Kioxia: спрос на NAND будет расти на 20 % в год благодаря ИИ

Не секрет, что ранее благоволивший главным образом производителям ускорителей вычислений и памяти типа HBM бум систем искусственного интеллекта начал увеличивать спрос и на ёмкие накопители, будь то HDD или SSD. Компания Kioxia убеждена, что в ближайшие несколько лет спрос на память типа NAND будет расти на 20 % ежегодно.

Источник изображения: Kioxia

Источник изображения: Kioxia

Подобные темпы будут обеспечиваться сохраняющейся потребностью владельцев центров обработки данных в расширении вычислительных мощностей для инфраструктуры искусственного интеллекта. Исходя из такого прогноза, Kioxia на ежемесячной основе планирует свои расходы на строительство новых производственных линий и предприятий. В этом признался Bloomberg исполнительный вице-президент Kioxia Томохару Ватанабэ (Tomoharu Watanabe).

«Спрос высок, особенно со стороны гиперскейлеров, которым нужны чипы для нужд систем генеративного искусственного интеллекта», — заявил представитель компании. Он также добавил, что в модернизации нуждаются центры обработки данных, которые были введены в эксплуатацию пять или шесть лет назад. Некоторым из операторов ЦОД не хватает жёстких дисков, как заявил Ватанабэ.

Kioxia на этой неделе запустила вторую очередь своего завода по производству флеш-памяти в префектуре Иватэ, а поставки его продукции в виде передовых чипов памяти она собирается начать в следующем полугодии. В ближайшие пять лет Kioxia намеревается удвоить объёмы выпуска памяти на своих предприятиях в префектурах Иватэ и Миэ. Спрос на NAND со стороны операторов облачной инфраструктуры должен уже в четвёртом квартале текущего года поднять цены на память данного класса на 5–10 % в последовательном сравнении, как считают эксперты TrendForce.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайская YMTC расширит производство 267-слойной флеш-памяти 3D NAND
Грядёт подорожание SSD: цены на память NAND вырастут на 5–10 % в четвёртом квартале
Выручка Micron взлетела на 46 % благодаря ИИ-буму — в текущем квартале она будет ещё выше
С подачи FCC конфиденциальные данные об устройстве Apple iPhone 16e утекли в сеть
Президент OpenAI убеждён, что в будущем за каждым человеком будет закреплён ускоритель ИИ
В трекерах Tile выявили изъян, который позволяет вести слежку за их владельцами
Теги: nand, флеш-память, kioxia, ии, производство микросхем
nand, флеш-память, kioxia, ии, производство микросхем
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Долгие годы не видел такого маркетинга»: новый трейлер Battlefield 6 подорвал четырёх знаменитостей, чтобы посмеяться над Call of Duty
Геймер собрал внутри Minecraft рабочий ChatGPT — на это ушло 439 млн блоков
Terminator 2D: No Fate опять отправили в будущее — аркадный боевик по мотивам «Терминатор 2: Судный день» не выйдет 31 октября
Китай отстал от США в сфере ИИ-чипов буквально на наносекунды, как считает основатель Nvidia
Anthropic представила Claude Sonnet 4.5 — «лучший в мире» ИИ для программирования и сложных вычислений
Разработчикам Windows 95 не дали времени на создание собственного установщика ОС 18 мин.
Новая ИИ-модель DeepSeek cделает работу с длинным контекстом вдвое дешевле и быстрее 51 мин.
В Казахстане закрыли крупный теневой криптообменник RAKS exchange — 9,7 млн USDT заморожено 54 мин.
В Steam вышла демоверсия Sleep Awake — психоделического хоррора про борьбу со сном от автора Spec Ops: The Line и гитариста Nine Inch Nails 3 ч.
OpenAI встроила онлайн-шоппинг в ChatGPT: покупать товары теперь можно не выходя из чата 4 ч.
Градиентная «G» станет единым символом Google — старый логотип уйдёт в прошлое 14 ч.
В Steam стартовала грандиозная осенняя распродажа — скидку получили более 30 тысяч игр 14 ч.
Браузер Brave обновил фирменный ИИ-поиск: теперь он даёт развёрнутые ответы 15 ч.
Календарь релизов — 29 сентября – 5 октября: Ghost of Yotei, Train Sim World 6 и ремейк FF Tactics 16 ч.
Слухи: Embracer взялась за амбициозный боевик по «Властелину колец», который бросит вызов Hogwarts Legacy 17 ч.
MikroTik выпустила коммутатор CRS812 DDQ с поддержкой 400GbE 2 ч.
Kioxia: спрос на NAND будет расти на 20 % в год благодаря ИИ 2 ч.
Кибербез, ИИ и импортозамещение: эксперты на Orion Digital Day обсудили самые перспективные ИТ-тренды 2 ч.
SimpleOne DAY 25: ESM, Low-code и GenAI в крупнейших компаниях России 3 ч.
Microsoft договорилась с Corning и Heraeus о массовом выпуске полого оптоволокна 3 ч.
В России поступил в продажу ударопрочный смартфон Honor X7d с батарей на 6500 мА·ч и ценой от 17 999 рублей 3 ч.
Пять причин полюбить смартфон HONOR X7d 3 ч.
FCC случайно слила секретные данные об устройстве iPhone 16e 3 ч.
Президент OpenAI: человечеству потребуется 10 млрд ИИ-ускорителей — по одному на каждого жителя Земли 5 ч.
США упростили процесс выявления подставных компаний, позволяющих обходить санкции на поставки чипов и оборудования 7 ч.