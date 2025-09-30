Сегодня 30 сентября 2025
Российский суд оштрафовал Microsoft и Telegram на 3,5 млн рублей каждую, а Apple — на 7 млн

Таганский суд Москвы за одинаковые правонарушения оштрафовал три зарубежные компании: Microsoft, Telegram и Apple. Первым двум выписали штрафы в размере по 3,5 млн руб., третьей — сразу на 7 млн руб.

Источник изображения: Tingey Injury / unsplash.com

Источник изображения: Tingey Injury / unsplash.com

Во всех трёх случаях суд признал компании виновными в правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — в ней говорится о неудалении со своих платформ информации, запрещённой в соответствии с российским законодательством. Для юридических лиц максимальное наказание за данное правонарушение составляет 4 млн руб. — во всех случаях суд выбрал сумму в размере 3,5 млн руб.

На 3,5 млн руб. были оштрафованы Microsoft и Telegram. В случае Apple суд установил не оно, а два правонарушения, по каждому из которых он наложил на производителя штрафы в размере по 3,5 млн или всего 7 млн руб. Ни в одном из указанных случаев суд не уточнил сущность инцидента, то есть какую именно информацию должны были удалить зарубежные компании.

Все три компании подвергались штрафам за правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 13.41 (КоАП) и раньше. Microsoft, в частности подвергалась этому наказанию в октябре минувшего года. Примечательно, что в августе этого года Telegram подвергалась штрафам за аналогичные правонарушения дважды в день на общую сумму 7 млн руб., а Apple в последний раз штрафовали относительно недавно — в начале сентября.

Источник:

Теги: microsoft, apple, telegram, штраф, россия
