Китайский ответ Nvidia и Qualcomm: Orange Pi выпустила мини-ПК AI Studio на процессоре Huawei Ascend 310 AI

Компания Orange Pi представила мощный мини-ПК, созданный для тех, кто интересуется разработкой и применением искусственного интеллекта. В его основе лежит 64-битный восьмиядерный процессор Huawei Ascend 310 AI на архитектуре Arm, который, как заявлено, обеспечивает производительность до 176 TOPS в задачах ИИ. Это более чем вдвое превышает возможности недавно анонсированного Qualcomm Snapdragon X2 Elite, хотя последний предназначен для ноутбуков.

Производитель представил две версии Orange Pi AI Studio: базовая модель оснащена вышеупомянутой SoC и предлагает 48 или 96 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X-4266 и 32 Мбайт SPI Flash; Pro-версия объединяет два мини-ПК AI Studio в один. Благодаря этому владелец получает два восьмиядерных процессора, обеспечивающих вдвое большую производительность — 352 TOPS. Кроме того, Pro-версия предлагает 96 или 192 Гбайт оперативной памяти. Модель Pro также оснащена двумя вентиляторами для охлаждения, а не одним, как у обычной версии.

Пожалуй, самым большим недостатком Orange Pi AI Studio является ограниченный набор интерфейсов: мини-ПК оснащён кнопкой питания, светодиодным индикатором, разъёмом питания и всего одним портом USB 4.0 Type-C. Наличие одного порта USB означает, что все подключения, включая вывод изображения, хранилище и периферийные устройства, должны осуществляться через него, возможно посредством док-станции или концентратора. Также, судя по всему, система не поддерживает сетевые возможности. По крайней мере на странице продукта (на китайском) не упоминаются встроенные беспроводные модули Wi-Fi или Bluetooth.

Orange Pi AI Studio поддерживает Ubuntu 22.04.5 и Linux 5.15.0.126, а в будущем для мини-ПК ожидается поддержка Windows. Также утверждается, что он подходит для локального развертывания модели дистилляции Deepseek-R, а также для решения базовых задач искусственного интеллекта в офисах, приложений Интернета вещей, интеллектуальных транспортных систем и многого другого.

Мини-ПК Orange Pi AI Studio с искусственным интеллектом уже представлен на китайской торговой онлайн-площадке JD.com. Стоимость AI Studio составляет 6808 юаней ($955) за модель с 48 Гбайт оперативной памяти и 7854 юаня ($1100) за модель с 96 Гбайт ОЗУ. Что касается AI Studio Pro, он доступен за 13 606 юаней ($1909) с 96 Гбайт памяти и за 15 698 юаней ($2200) с 192 Гбайт ОЗУ. Также Orange Pi AI Studio Pro можно приобрести на AliExpress по цене более $2350 без учета доставки.