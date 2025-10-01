Карманный ИИ становится массовым: каждый третий смартфон в этом году получит ИИ-ускоритель

Надежды производителей ПК на скорый рост продаж систем с возможностью локального ускорения ИИ пока не оправдываются, но вот в сегменте смартфонов в этом году количество устройств на основе процессоров с поддержкой генеративного ИИ вырастет на 74 % и достигнет 35 % годового объёма продаж. К такому выводу приходят специалисты Counterpoint Research.

В премиальном сегменте, как они утверждают, в этом году 88 % всех отгруженных в этом году чипов для смартфонов будут наделены функциями аппаратного ускорения работы с генеративным искусственным интеллектом. При этом подобные функции проникнут и в смартфоны в ценовом диапазоне от $300 до $499, которые в целом нарастят свою долю с 12 до 38 % рынка. Объёмы поставок ИИ-чипов для смартфонов в среднем ценовом диапазоне утроятся по сравнению с прошлым годом.

Как отмечают аналитики, рост объёмов реализации ИИ-чипов по рынку смартфонов в целом на 74 % в текущем году во многом станет возможным именно благодаря распространению продвинутых функциональных возможностей на более низкие ценовые диапазоны. Среди поставщиков подобных процессоров лидировать будет Apple с 46 % рынка, хотя на программном уровне собственная экосистема ИИ у этой компании развита не так сильно, как она хотела бы. Тем не менее, формально процессоры семейства A19 позволяют работать с генеративным ИИ, что позволяет занять ведущие позиции на рынке.

На втором месте окажется Qualcomm с 35 % рынка, на третьем MediaTek с 12 %. Samsung с процессорами собственной разработки окажется на четвёртом месте с 4 % рынка, а Google достанутся 3 %. Год назад расстановка сил была другой: Apple (50 %), Qualcomm (35 %), MediaTek (10 %), Samsung (6 %) и Google (4 %) хоть и шли в том же порядке, продемонстрируют разную динамику по итогам текущего года в прогнозах авторов аналитической записки. Google увеличит объёмы поставок своих чипов на 22 %, Samsung прибавит только 10 %, Mediatek окажется лидером по темпам роста с 110 %, а Qualcomm лишь немного уступит ей с 103 %. В то же время, Apple с приростом на 61 % окажется крепким середнячком по динамике, но сохранит за собой лидирующие позиции по доле рынка. В сегменте Android-смартфонов лидером остаётся Qualcomm со своими процессорами, начиная с семейства Snapdragon 8 Gen 3. Компания постепенно проникает и в ценовой диапазон смартфонов от $100 до $299 со своими процессорами, наделёнными ИИ-функциями.

В премиальном сегменте поставки ИИ-чипов для смартфонов вырастут на 53 % по итогам текущего года, их доля в сегменте достигнет 88 %. Здесь будут доминировать процессоры Apple A19 и A19 Pro, а также Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и MediaTek Dimensity 9500. В эту группу также входят процессоры Samsung Exynos, Google Tensor и HiSilicon Kirin 9000. Их внедрение вызовет рост средней цены реализации смартфонов в премиальном сегменте. Кроме того, смартфоны с такими функциональными возможностями в среднем содержат больше чипов.