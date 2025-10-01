Сегодня 01 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети «Тектонический сдвиг»: у Microsoft появи...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Тектонический сдвиг»: у Microsoft появится второй гендир — текущий сосредоточится на технических вопросах

Исполнительный вице-президент и главный коммерческий директор Microsoft Джадсон Альтофф (Judson Althoff) займёт новую должность генерального директора коммерческого направления. Это очередное кадровое изменение стало результатом того, что генеральный директор Сатья Наделла (Satya Nadella) называет «тектоническим сдвигом платформы ИИ». Этот шаг также позволит Наделле больше внимания уделять техническим вопросам, сохранив пост генерального директора Microsoft.

Сегодня в служебной записке для сотрудников Наделла объявил о повышении Альтоффа, объяснив этот шаг необходимостью перестроиться в эпоху ИИ и «объединить продажи, маркетинг, операционную деятельность и разработку для стимулирования роста и укрепления наших позиций как предпочтительного партнёра для трансформации в сфере ИИ».

Альтофф возглавлял отдел глобальных продаж Microsoft последние девять лет, помогая компании развивать подразделение Microsoft Customer and Partner Solutions (MCAPS). Теперь он также будет отвечать за операционные и маркетинговые команды, которые помогают продавать корпоративным клиентам программное обеспечение и услуги Microsoft.

Джадсон Альтофф / Источник изображения: Microsoft

Джадсон Альтофф / Источник изображения: Microsoft

«Внедряя операционные функции в коммерческий бизнес, мы можем усилить обратную связь между потребностями клиентов и тем, как мы их предоставляем и поддерживаем, — уверен Наделла. — Кроме того, Джадсон возглавит новую команду коммерческого руководства, которая объединит руководителей отделов разработки, продаж, маркетинга, операционной деятельности и финансов».

В результате этой кадровой перестановки Альтофф выглядит практически прямым заместителем Наделлы, особенно учитывая, что теперь он отвечает за основной источник дохода Microsoft от важнейших корпоративных клиентов. Аналитики считают, что это скорее похоже на попытку Наделлы сосредоточиться на технической работе Microsoft, а не на признак его планов уйти в отставку в ближайшее время.

«Это также позволит нашим руководителям инженерных подразделений и мне полностью сосредоточиться на наших самых амбициозных технических задачах — в области построения центров обработки данных, системной архитектуры, науки об искусственном интеллекте и продуктовых инноваций — чтобы эффективно и динамично лидировать в этой смене поколений платформы, — считает Наделла. — Это не просто эволюция, это переосмысление — для каждого из нас в профессиональном плане и для Microsoft».

Сатья Наделла / Источник изображения: Microsoft

Сатья Наделла / Источник изображения: Microsoft

Microsoft всё чаще «присваивает звания» генеральных директоров руководителям некоторых из своих крупнейших подразделений, например, главе Microsoft Gaming Филу Спенсеру (Phil Spencer) или руководителю Microsoft AI Мустафе Сулейману (Mustafa Suleyman). Компания также использовала должности генерального директора для руководителей поглощённых GitHub и LinkedIn, хотя должность генерального директора GitHub исчезла после отставки Томаса Домке (Thomas Dohmke) этим летом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft вынашивает идею разработки собственного мощного ИИ
Глава Microsoft попросил урезать ему зарплату, но она всё равно выросла на 63 %
Глава Microsoft признал отказ от Windows Phone стратегической ошибкой
Базу данных Wikimedia Foundation переведут в вектор — это упростит поиск для людей и ИИ
OpenAI представила Sora 2 — ИИ-генератор видео с реалистичной физикой и логикой, а также возможностью встроить в ролик самого себя
Российский суд оштрафовал Microsoft и Telegram на 3,5 млн рублей каждую, а Apple — на 7 млн
Теги: microsoft, сатья наделла, джадсон альтофф, генеральный директор, коммерция, корпоративный сегмент, технические, искусственный интеллект
microsoft, сатья наделла, джадсон альтофф, генеральный директор, коммерция, корпоративный сегмент, технические, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Опубликована официальная распаковка OnePlus 15 — до анонса флагмана осталось меньше месяца
Сделка по выходу с биржи обернулась для Electronic Arts долгом на $20 миллиардов — новые владельцы собираются сокращать расходы за счёт ИИ
Сложность — не помеха: стример прошёл Hollow Knight: Silksong на 100 % с помощью электрического саксофона вместо контроллера
«Это должно стать каноном»: художник воссоздал на Unreal Engine 5.6 город из The Elder Scrolls IV: Oblivion, каким его задумывала Bethesda
Грядущий флагман Samsung Galaxy S26 Ultra показался на изображениях — изменения в дизайне минимальны
ФИФА анонсировала первую FIFA после ухода Electronic Arts — это футбольная аркада FIFA Heroes для консолей и мобильных телефонов 39 мин.
Microsoft обновила иконки Office — они стали объёмнее и красочнее 52 мин.
Подписка Microsoft 365 Premium теперь доступна всем — Office, GPT-5 и другие ИИ-функции за $20 в месяц 2 ч.
«Тектонический сдвиг»: у Microsoft появится второй гендир — текущий сосредоточится на технических вопросах 2 ч.
«Любим вас больше, чем банкомат — деньги»: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit достиг новой вершины продаж 2 ч.
«Окей, Google, давай пообщаемся»: представлен ИИ-помощник Gemini for Home для умного дома 3 ч.
У Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six теперь новый дом, которым частично владеет Tencent — Ubisoft представила Vantage Studios 3 ч.
Microsoft вывела Xbox Cloud Gaming из беты, подтянула графику до 1440p и повысила битрейт 3 ч.
Meta начнёт использовать чаты пользователей с ИИ, чтобы продавать ещё более персонализированную рекламу 4 ч.
Ultimate за $30, ПК-игры и Xbox Cloud Gaming для всех: Microsoft анонсировала масштабные изменения в Game Pass 4 ч.
Китай запустил самую мощную в мире центрифугу для экспериментов над пространством и временем 56 мин.
Apple приступила к разработке гарнитуры Vision Pro 2, подтвердила свежая утечка 2 ч.
Asus оценила GeForce RTX 5080 Hatsune Miku Edition в $1900 — на 90 % дороже рекомендованной цены 3 ч.
OpenAI построит ИИ ЦОД Stargate в Южной Корее, а Samsung поможет ей создать плавучие дата-центры 3 ч.
OpenAI объединится с Samsung и SK hynix, чтобы удовлетворить потребность в памяти для ИИ-мегапроекта Stargate 4 ч.
Oura представила керамические умные кольца Ring 4 за $499, зарядный футляр за $99 и медицинский сервис за $99 4 ч.
Сегодня в России отмечается День работников отрасли ЦОД 4 ч.
Selectel проведёт ежегодную флагманскую конференцию Selectel Tech Day 2025 в Москве 5 ч.
Паукообразный робот Charlotte будет возводить по дому в день — и на Луне тоже 5 ч.
Crucial выпустила самую быструю память LPCAMM2 LPDDR5X для ноутбуков — 8533 МТ/с 5 ч.