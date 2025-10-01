«Тектонический сдвиг»: у Microsoft появится второй гендир — текущий сосредоточится на технических вопросах

Исполнительный вице-президент и главный коммерческий директор Microsoft Джадсон Альтофф (Judson Althoff) займёт новую должность генерального директора коммерческого направления. Это очередное кадровое изменение стало результатом того, что генеральный директор Сатья Наделла (Satya Nadella) называет «тектоническим сдвигом платформы ИИ». Этот шаг также позволит Наделле больше внимания уделять техническим вопросам, сохранив пост генерального директора Microsoft.

Сегодня в служебной записке для сотрудников Наделла объявил о повышении Альтоффа, объяснив этот шаг необходимостью перестроиться в эпоху ИИ и «объединить продажи, маркетинг, операционную деятельность и разработку для стимулирования роста и укрепления наших позиций как предпочтительного партнёра для трансформации в сфере ИИ».

Альтофф возглавлял отдел глобальных продаж Microsoft последние девять лет, помогая компании развивать подразделение Microsoft Customer and Partner Solutions (MCAPS). Теперь он также будет отвечать за операционные и маркетинговые команды, которые помогают продавать корпоративным клиентам программное обеспечение и услуги Microsoft.

«Внедряя операционные функции в коммерческий бизнес, мы можем усилить обратную связь между потребностями клиентов и тем, как мы их предоставляем и поддерживаем, — уверен Наделла. — Кроме того, Джадсон возглавит новую команду коммерческого руководства, которая объединит руководителей отделов разработки, продаж, маркетинга, операционной деятельности и финансов».

В результате этой кадровой перестановки Альтофф выглядит практически прямым заместителем Наделлы, особенно учитывая, что теперь он отвечает за основной источник дохода Microsoft от важнейших корпоративных клиентов. Аналитики считают, что это скорее похоже на попытку Наделлы сосредоточиться на технической работе Microsoft, а не на признак его планов уйти в отставку в ближайшее время.

«Это также позволит нашим руководителям инженерных подразделений и мне полностью сосредоточиться на наших самых амбициозных технических задачах — в области построения центров обработки данных, системной архитектуры, науки об искусственном интеллекте и продуктовых инноваций — чтобы эффективно и динамично лидировать в этой смене поколений платформы, — считает Наделла. — Это не просто эволюция, это переосмысление — для каждого из нас в профессиональном плане и для Microsoft».

Microsoft всё чаще «присваивает звания» генеральных директоров руководителям некоторых из своих крупнейших подразделений, например, главе Microsoft Gaming Филу Спенсеру (Phil Spencer) или руководителю Microsoft AI Мустафе Сулейману (Mustafa Suleyman). Компания также использовала должности генерального директора для руководителей поглощённых GitHub и LinkedIn, хотя должность генерального директора GitHub исчезла после отставки Томаса Домке (Thomas Dohmke) этим летом.