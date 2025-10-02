Новые процессоры Qualcomm получили более совершенную архитектуру Arm

На фоне продолжающихся судебных разбирательств между Arm и Qualcomm особое значение обретает новость о том, что вторая из компаний в своих новых процессорах будет применять новейшую архитектуру первой. По сути, на прогрессе в сотрудничестве двух компаний имеющиеся юридические противоречия не сказались, и клиенты Qualcomm от этого только выиграют.

Как отмечает Reuters, Qualcomm свои новейшие процессоры перевела на более современную архитектуру Arm — предполагается, что речь идёт именно об Arm v9, обеспечивающей высокое быстродействие при работе с искусственным интеллектом. Сама Qualcomm об этом открыто не говорит, но подчёркивает, что выбирает те наборы команд, которые имеют смысл для её клиентов. Qualcomm приобретает у Arm права на использование архитектуры, но непосредственно дизайн своих чипов разрабатывает самостоятельно, получая определённое преимущество по сравнению с теми клиентами Arm, которые используют готовые функциональные блоки, разработанные британским холдингом.

MediaTek в использовании архитектуры Arm v9 уже призналась, в отношении Apple такой уверенности нет, но об этом можно говорить с определённой степенью вероятности. Акции Arm выросли в цене на 5 % после публикации Reuters, подтверждающей принадлежность процессоров Qualcomm нового поколения к архитектуре Arm v9. Первая из компаний не всегда соблюдает ритмичность перехода на новые архитектуры Arm. В прошлом году, например, она сохранила приверженность уже проверенной архитектуре, воздержавшись от перехода на более новую. Определить степень влияния лицензионного соглашения с Qualcomm в этой сфере на выручку Arm довольно сложно, но сделка хотя бы позволяет убедиться, что сотрудничество между компаниями продолжится даже в условиях имеющихся судебных противоречий.