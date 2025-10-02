Слухи: для Kingdom Come: Deliverance скоро выйдет апгрейд, а следующей игрой Warhorse будет не Kingdom Come: Deliverance 3

Дилогия средневековых RPG с открытым миром Kingdom Come: Deliverance и Kingdom Come: Deliverance 2 стала для чешской Warhorse Studios большим успехом, однако на одном антураже команда, похоже, останавливаться не собирается.

Пользователь bertik11 с форума Reddit, в прошлом августе предсказавший перенос Kingdom Come: Deliverance 2 на 2025 год до официального анонса, вернулся с новыми инсайдами о текущих проектах Warhorse Studios.

По данным bertik11, в октябре или ноябре Warhorse возьмётся за свою следующую большую игру. В отличие от Kingdom Come: Deliverance, новый проект якобы будет фэнтезийной направленности.

Подробностей bertik11 не знает, но это точно не игра по «Властелину колец», слухи об участии Warhorse в разработке которой ходили ранее. Над чем студия всё-таки трудится, так это якобы апгрейд оригинальной Kingdom Come: Deliverance.

Если верить bertik11, окружённый слухами релиз Kingdom Come: Deliverance на консолях PS5, Xbox Series X и S состоится в начале 2026 года (с января по апрель). По техническим особенностям порт якобы будет приближён к ПК-версии.

Warhorse в апреле сообщила, что разработка новой игры стартует параллельно с производством пострелизного контента для Kingdom Come: Deliverance 2. Сейчас сиквел готовится получить последнее дополнение, Mysteria Ecclesiae.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а впоследствии добралась до GOG. За три месяца игра продалась в количестве 3 млн копий. Релиз Mysteria Ecclesiae ожидается с октября по декабрь.