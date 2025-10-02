Сегодня 02 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети I*******m не подслушивает пользователей ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Instagram✴ не подслушивает пользователей через смартфоны, заверил глава соцсети

Гендиректор Instagram Адам Моссери (Adam Mosseri) опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором попытался развенчать миф о том, что платформа «подслушивает» своих пользователей в стремлении показывать релевантную рекламу. Общественность уже не первый год подозревает, что соцсети Meta втайне записывают разговоры людей, и компания время от времени опровергает эту теорию заговора.

Источник изображения: Dekler Ph / unsplash.com

Источник изображений: Dekler Ph / unsplash.com

Господин Моссери поднял этот вопрос в интересный момент, когда Meta объявила, что для сбора сведений об интересах пользователей она будет использовать их переписку с продуктами на основе искусственного интеллекта. С таким источником информации записывать разговоры людей компании точно не понадобится. Глава Instagram признался, что неоднократно обсуждал с пользователями платформы эту теорию заговора: многие не могут поверить, что разработанные компанией алгоритмы показа целевой рекламы работают настолько хорошо — этот вопрос поднимала даже супруга Адама Моссери.

Со странным явлением сталкивались многие пользователи соцсетей Meta: реклама какого-нибудь товара может начать показываться сразу после того, как человек обсудит его с кем-то в разговоре. Иногда достаточно лишь подумать об этом продукте, и он появляется в ленте, создавая впечатление, что Meta читает и мысли. Компании неоднократно приходилось выступать с опровержением этих гипотез: в 2016 году она посвятила этому пост в корпоративном блоге и заявила, что никогда не использовала микрофон на устройствах в качестве источника данных. Несколько лет спустя глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) повторил эти тезисы, когда давал показания перед Конгрессом США.

Источник изображения: Becca Tapert / unsplash.com

Адам Моссери напомнил, что при работе микрофона современные мобильные платформы выводят в верхнюю область экрана индикатор, а батарея начинает разряжаться быстрее. Эффективность рекомендательного алгоритма глава Instagram объяснил плотным сотрудничеством с рекламодателями — они делятся с компанией информацией о том, кто посещает их сайты, и реклама в соцсетях оказывается релевантной. Кроме того, Meta показывает пользователям рекламу, которая, по её мнению, может их заинтересовать, исходя из того, что привлекает людей с похожими интересами. Иногда, добавил он, высокая точность рекомендаций обусловлена не только технологическими, но и другими аспектами — это может быть либо человеческая психология, либо просто совпадение. А случается и такое, что человек увидел рекламу ещё до разговора, но быстро пролистал её и не осознал этого.

Новую политику конфиденциальности Meta обещала опубликовать 16 декабря. Этим документом компания закрепит за собой право в качестве дополнительного фактора использовать данные, собранные при взаимодействии пользователей с ИИ-продуктами. И этот инструмент обещает оказаться ещё более мощным, чем предположения в духе «кому нравится одно, понравится и другое» — людям свойственно более откровенно обсуждать с чат-ботами вроде Meta AI свои интересы, мысли и поступки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
У Instagram✴ теперь больше трёх миллиардов пользователей в месяц — как у Facebook✴ и WhatsApp
Meta✴ обвинили в помехах исследованиям о рисках для детей в Instagram✴ и других платформах
Дождались: Instagram✴ впервые за 15 лет выпустил приложение для iPad
Альтман предупредил: ИИ может случайно захватить мир не взломав ни одной системы
«Окей, Google, давай пообщаемся»: представлен ИИ-помощник Gemini for Home для умного дома
Meta✴ начнёт использовать чаты пользователей с ИИ, чтобы продавать ещё более персонализированную рекламу
Теги: me, ii, социальная сеть, реклама
me, ii, социальная сеть, реклама
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Альтман предупредил: ИИ может случайно захватить мир не взломав ни одной системы
Китай запустил самую мощную в мире центрифугу для экспериментов над пространством и временем
В гейзерах спутника Сатурна Энцелада засекли органику, намекающую на зарождение жизни — данные зонда «Кассини»
Подписка Microsoft 365 Premium теперь доступна всем — Office, GPT-5 и другие ИИ-функции за $20 в месяц
YADRO анонсировала поддержку NVMe over TCP — более доступной и производительной альтернативы FC и iSCSI
Instagram не подслушивает пользователей через смартфоны, заверил глава соцсети 39 мин.
«К сожалению, олдскульного Painkiller здесь нет»: игроки раскритиковали очередной трейлер кооперативного перезапуска культовой серии шутеров 2 ч.
Funcom отметит исторический успех Dune: Awakening увольнением её разработчиков 2 ч.
Слухи: для Kingdom Come: Deliverance скоро выйдет апгрейд, а следующей игрой Warhorse будет не Kingdom Come: Deliverance 3 2 ч.
«Выживательное» приключение The Last Caretaker о спасающем человечество роботе получило дату релиза в раннем доступе 4 ч.
Разработчики Moonlighter 2: The Endless Vault решили, что в октябре и так выходит слишком много игр — сиквел получил новую дату релиза 4 ч.
Анонсирован Hellreaper — роглайк-экшен про Жнеца Ада и котиков 4 ч.
Microsoft представила кроксы в стиле Windows XP — но купить их будет непросто 8 ч.
В Steam вышла демоверсия олдскульного боевика Marvel Cosmic Invasion от создателей Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge 14 ч.
На фоне очередного подорожания в Game Pass Ultimate добавили более 45 игр, включая Hogwarts Legacy — полный список новинок 15 ч.
Китай ограничил использование оборудования Nokia и Ericsson в сетях связи 15 мин.
Anker скупает у пользователей камер Eufy видео краж и угонов — инсценировки тоже подходят 19 мин.
Илон Маск стал первым человеком с состоянием в $500 млрд — столько же стоит OpenAI 27 мин.
Google показала умную колонку Home со свежим дизайном и поддержкой Gemini AI по цене $99 30 мин.
Google столкнулась с рекордным ростом акций за 20 лет благодаря ИИ — плюс 38 % за квартал 58 мин.
Доставка грузов за час в любую точку Земли — стартап Inversion создаст орбитальные склады для военных 2 ч.
РСК представила внешний JBOG-массив RSC ScaleStream-C 2 ч.
Huawei представила смартфон Nova 14i на чипе Qualcomm — раньше он уже выходил под именами Enjoy 60x и Nova Y91 2 ч.
«Вас укачает от скорости развития ИИ»: Tenstorrent готовит доступные ИИ-чипы, выпуском которых может заняться даже Intel 2 ч.
OpenAI теперь стоит $500 млрд — компания продала акций на $6,6 млрд 3 ч.