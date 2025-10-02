Instagram✴ не подслушивает пользователей через смартфоны, заверил глава соцсети

Гендиректор Instagram✴ Адам Моссери (Adam Mosseri) опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором попытался развенчать миф о том, что платформа «подслушивает» своих пользователей в стремлении показывать релевантную рекламу. Общественность уже не первый год подозревает, что соцсети Meta✴ втайне записывают разговоры людей, и компания время от времени опровергает эту теорию заговора.

Господин Моссери поднял этот вопрос в интересный момент, когда Meta✴ объявила, что для сбора сведений об интересах пользователей она будет использовать их переписку с продуктами на основе искусственного интеллекта. С таким источником информации записывать разговоры людей компании точно не понадобится. Глава Instagram✴ признался, что неоднократно обсуждал с пользователями платформы эту теорию заговора: многие не могут поверить, что разработанные компанией алгоритмы показа целевой рекламы работают настолько хорошо — этот вопрос поднимала даже супруга Адама Моссери.

Со странным явлением сталкивались многие пользователи соцсетей Meta✴: реклама какого-нибудь товара может начать показываться сразу после того, как человек обсудит его с кем-то в разговоре. Иногда достаточно лишь подумать об этом продукте, и он появляется в ленте, создавая впечатление, что Meta✴ читает и мысли. Компании неоднократно приходилось выступать с опровержением этих гипотез: в 2016 году она посвятила этому пост в корпоративном блоге и заявила, что никогда не использовала микрофон на устройствах в качестве источника данных. Несколько лет спустя глава Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) повторил эти тезисы, когда давал показания перед Конгрессом США.

Адам Моссери напомнил, что при работе микрофона современные мобильные платформы выводят в верхнюю область экрана индикатор, а батарея начинает разряжаться быстрее. Эффективность рекомендательного алгоритма глава Instagram✴ объяснил плотным сотрудничеством с рекламодателями — они делятся с компанией информацией о том, кто посещает их сайты, и реклама в соцсетях оказывается релевантной. Кроме того, Meta✴ показывает пользователям рекламу, которая, по её мнению, может их заинтересовать, исходя из того, что привлекает людей с похожими интересами. Иногда, добавил он, высокая точность рекомендаций обусловлена не только технологическими, но и другими аспектами — это может быть либо человеческая психология, либо просто совпадение. А случается и такое, что человек увидел рекламу ещё до разговора, но быстро пролистал её и не осознал этого.

Новую политику конфиденциальности Meta✴ обещала опубликовать 16 декабря. Этим документом компания закрепит за собой право в качестве дополнительного фактора использовать данные, собранные при взаимодействии пользователей с ИИ-продуктами. И этот инструмент обещает оказаться ещё более мощным, чем предположения в духе «кому нравится одно, понравится и другое» — людям свойственно более откровенно обсуждать с чат-ботами вроде Meta✴ AI свои интересы, мысли и поступки.