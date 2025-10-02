Сегодня 02 октября 2025
Исторический максимум AMD, новая самая популярная видеокарта и рост Windows 11 — опубликована свежая статистика Steam

Игровая платформа Steam опубликовала свежую статистику по конфигурациям компьютеров своих пользователей за сентябрь. За минувший месяц на игровой платформе сменилась самая популярная видеокарта, а доля Windows 11 продолжила уверенно расти.

Источник изображений: Steam

Видеокарты Nvidia продолжают доминировать в Steam, но за минувший месяц их доля снизилась на 0,8 п.п. и составила 74,1 % вместо 74,9 % месяцем ранее. Доля видеокарт AMD выросла на 0,5 п.п., достигнув 17,8 % вместо 17,3 %. Доля Intel увеличилась на 0,3 п.п. и составила 7,7 % против 7,4 % месяцем ранее.

Самой популярной видеокартой Steam стала мобильная GeForce RTX 4060, сместившая с первого места десктопный вариант. Её доля по итогам сентября достигла 4,84 % (+0,22 п.п. за месяц). На втором месте расположилась RTX 3060, на которую пришлось 4,41 % пользователей (–0,38 п.п. за месяц). На третьем оказалась десктопная версия GeForce RTX 4060 с долей 4,25 % (–0,60 п.п. за месяц).

Самой популярной видеокартой AMD на платформе, если не считать встроенную графику, по-прежнему является Radeon RX 6600 с долей 0,92 % (+0,03 п.п. за месяц). Примечательно, что в статистике за сентябрь не оказалось ни одной видеокарты серии Radeon RX 9000. Если месяцем ранее были зафиксированы RX 9070 с показателем 0,2 % и RX 9070 GRE с долей 0,02 %, то в сентябрьской статистике они отсутствуют. Вероятно, это связано со спецификой самого опроса Steam: пользователи принимают в нём участие на добровольной основе, а предложения отправить данные поступают нерегулярно.

В сегменте центральных процессоров доля пользователей чипов Intel снизилась на 1,15 п.п. По итогам минувшего месяца 58,61 % участников опроса сообщили, что используют процессоры «синих». Доля пользователей процессоров AMD, в свою очередь, выросла до рекордных 41,31 % (+1,15 п.п. за месяц).

Доля пользователей Windows 11 на платформе Steam увеличилась до 63,04 %, что на 2,65 п.п. больше, чем месяцем ранее. В то же время доля Windows 10 снизилась на 2,90 п.п., опустившись до 32,18 %. Напомним, что официальная поддержка Windows 10 заканчивается 14 октября.

Источник:

steam, статистика, windows 11, nvidia, intel, amd
