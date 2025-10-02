Сегодня 02 октября 2025
Facebook✴ и Instagram✴ обязали вернуть хронологические ленты в качестве стандартных, но только в Нидерландах

Нидерландский суд обязал Meta предоставить пользователям Facebook и Instagram более простые возможности управления лентами подписок и их формирования в хронологическом порядке без рекомендательных алгоритмов.

Источник изображения: Tingey Injury / unsplash.com

Источник изображения: Tingey Injury / unsplash.com

Элементы дизайна обеих платформ не отвечают требованиям действующего в Европе «Закона о цифровых сервисах» (DSA), постановил суд и дал Meta две недели, чтобы предоставить пользователям «прямую и простую» возможность отказаться от показа ленты подписок, сформированной рекомендательными алгоритмами. Действующая модель автоматического возврата соцсетей к сформированной рекомендациями ленте после закрытия и последующего перезапуска приложения является запрещённым «тёмным паттерном», который нарушает право человека на свободу информации, решил суд.

В Meta заявили о намерении подать апелляцию на это решение. «Мы внесли существенные изменения в наши системы для выполнения наших нормативных обязательств в соответствии с DSA и оповестили пользователей в Нидерландах о том, как они могут использовать инструменты для работы с нашими платформами без персонализации», — заверила представитель компании. По версии Meta, данный вопрос находится в компетенции Еврокомиссии и регулирующих органов на общеевропейском уровне, а не судов отдельных стран. «Такие разбирательства являются угрозой единому цифровому рынку и гармоничному режиму регулирования, который должен лежать в его основе», — добавила представитель Meta.

Разбирательство было инициировано по заявлению нидерландской правозащитной группы Bits of Freedom. «Неприемлемо, что несколько американских технологических миллиардеров могут определять наш взгляд на мир», — заявили там.

нидерланды, me, ff, ii, судебные разбирательства
