OpenAI утверждает, что претензии Илона Маска к бывшим сотрудникам xAI являются попыткой скрыть неудачи стартапа

В прошлом десятилетии Илон Маск (Elon Musk) принимал участие в развитии OpenAI, но потом вошёл в конфронтацию с прочими основателями стартапа, а после коммерческого успеха ChatGPT начал использовать малейший повод для преследования своих бывших соратников в суде. По мнению представителей OpenAI, подобная тактика в целом призвана отвлечь внимание окружающих от неудач его собственной компании xAI.

Источник изображения: Unsplash, Zac Wolff

Напомним, в конце августа xAI подала в суд на своего бывшего сотрудника Сюэченя Ли (Xuechen Li), которого подозревает в хищении секретных разработок самой xAI для профессиональной деятельности уже в составе конкурирующей OpenAI. Последний из стартапов хоть и не является ответчиком по этому делу, на этой неделе счёл нужным выразить свою позицию по данному вопросу — тем более, что на прошлой неделе прямые обвинения в адрес OpenAI были направлены от лица xAI в новом иске. Как отмечает Bloomberg, в направленном в суд документе OpenAI считает действия Илона Маска и его компании попыткой прикрыть собственные неудачи в сфере разработки систем искусственного интеллекта.

«Не имея возможности добиться того же уровня инноваций, что и OpenAI, xAI направила в суд этот беспочвенный иск о хищении коммерческой тайны. Подчёркиваем, OpenAI не нуждается в чьих-либо коммерческих секретах, а меньше всего — принадлежащих xAI, чтобы достичь целей своей миссии», — говорится в обращении законных представителей OpenAI к суду.

На прошлой неделе xAI обвинила OpenAI в переманивании сотрудников и хищении интеллектуальной собственности. По версии xAI, компания OpenAI наняла на работу как минимум восемь бывших сотрудников стартапа Маска, якобы с целью завладеть его разработками. OpenAI просит суд отклонить иск Маска и его компании по указанным обвинениям. Как считают законные представители OpenAI, подобные шаги предпринимаются xAI для запугивания своих бывших сотрудников, которые формально имеют право менять место работы и выбирать более удобные для себя условия.

Источник:

Теги: openai, xai, илон маск, судебное разбирательство, коммерческая тайна
