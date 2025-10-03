Сегодня 03 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры В открытый доступ попало ещё больше мате...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В открытый доступ попало ещё больше материалов отменённой версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic

Вслед за недавним концепт-артом журналисты MP1st обнаружили в открытом доступе ещё больше рабочих материалов отменённой версии знаковой ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic от BioWare.

Источник изображения: Aspyr Media

Источник изображения: Aspyr Media

Напомним, ремейк KoTOR был представлен в сентябре 2021 года. Изначально проект создавался Aspyr Media, но в ходе проблемного производства перешёл студии Saber Interactive. По данным Bloomberg, это произошло летом 2022-го.

Новые материалы той версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic обнаружились в портфолио неназванного бывшего художника Aspyr, который проработал в студии как раз до 2022 года.

Источник изображения: MP1st

Источник изображения: MP1st

На одном из изображений запечатлён ранний прототип: вооружённый виброклинком персонаж, камера от третьего лица, инструменты разработки для проверки анимаций, объектов и функций компаньонов (в частности, Миссии Вао).

На остальных скриншотах изображены модели виброклинков, бластерной винтовки, предметов и элементов окружения. Часть реквизита предназначалась для первого уровня, а оружие создавалось с учётом модульной системы апгрейдов.

Скриншоты моделей (источник изображений: MP1st)
Смотреть все изображения (8)
Смотреть все
изображения (8)

В MP1st предполагают, что найденные изображения могли быть сделаны незадолго до отмены той версии ремейка. Хотя разработка была далека до финала, скриншоты демонстрируют уровень детализации игры и амбиций команды.

Хотя о переосмыслении Star Wars: Knights of the Old Republic давно ничего не слышно, проект на самом деле «жив и здоров» и до сих пор находится в разработке. Saber поделится деталями, когда у неё «будет что-то крутое, чтобы рассказать».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Журналисты откопали концепт-арт версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, которая никогда не выйдет
Бывший работник Bethesda показал 20 минут геймплея отменённой Prey 2
Надёжный инсайдер: Ubisoft отменила Star Wars Outlaws 2 на фоне провальных продаж
Соавторы инди-хита Peak анонсировали Crashout Crew — безумную кооперативную игру про работу на вилочных погрузчиках
Starbreeze в честь второй годовщины Payday 3 объявила об отмене обещанного офлайн-режима, о котором фанаты просили с самого релиза
Epic Games Store устроил раздачу неовикторианского выживания Nightingale от команды бывшего руководителя BioWare
Теги: star wars: knights of the old republic, aspyr media, saber interactive, ролевая игра
star wars: knights of the old republic, aspyr media, saber interactive, ролевая игра
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Funcom отметит исторический успех Dune: Awakening увольнением её разработчиков
Слухи: для Kingdom Come: Deliverance скоро выйдет апгрейд, а следующей игрой Warhorse будет не Kingdom Come: Deliverance 3
Почти все новые iPhone разошлись лучше ожиданий — только одна модель не снискала популярности
Приложение Sora стало хитом скачиваний в App Store, несмотря на ограниченный доступ
Сэма Альтмана поймали за руку при попытке украсть видеокарту — это самое популярное ИИ-видео в Sora
В открытый доступ попало ещё больше материалов отменённой версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic 52 мин.
Соавторы инди-хита Peak анонсировали Crashout Crew — безумную кооперативную игру про работу на вилочных погрузчиках 3 ч.
МВД РФ рассказали, где безопаснее всего хранить фото документов и пароли 4 ч.
OpenAI: Маск прикрывает провалы xAI громкими исками к бывшим сотрудникам 4 ч.
В Threads появились «Сообщества» для общения по интересам 8 ч.
ИИ-браузер Perplexity Comet стал доступен бесплатно для всех — прежде требовалась подписка за $200 в месяц 11 ч.
Starbreeze в честь второй годовщины Payday 3 объявила об отмене обещанного офлайн-режима, о котором фанаты просили с самого релиза 14 ч.
Epic Games Store устроил раздачу неовикторианского выживания Nightingale от команды бывшего руководителя BioWare 16 ч.
Нелинейная партийная RPG Starfinder: Afterlight отправит в галактику, где соединились магия и технологии — новый геймплейный трейлер 18 ч.
Facebook и Instagram обязали вернуть хронологические ленты в качестве стандартных, но только в Нидерландах 18 ч.
Strava обвинила Garmin в нарушении патентов и требует запретить продажу её часов и велокомпьютеров 2 мин.
«Джеймс Уэбб» запечатлел во всех деталях джет чёрной дыры M87* — «световой меч», длиною в тысячи световых лет 7 мин.
Microsoft мечтает об отказе от чипов Nvidia и AMD в пользу собственных чипов, но не скоро 2 ч.
В России стартовал предзаказ на смартфоны Huawei nova 14 с «ультрареалистичной камерой» и ценой от 40 тыс. рублей 2 ч.
ИИ-ажиотаж не спадает: за день капитализация мировых чипмейкеров взлетела на $200 млрд 2 ч.
Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI nova 14 Pro: покажет все как есть 3 ч.
Giga Computing представила серверы с Arm-чипами AmpereOne M для ИИ-инференса 3 ч.
Власти Тайваня поддержат компании, строящие предприятия в США 3 ч.
Российские операторы связи начали продавать «чистые» номера — их нет в спам-рассылках 4 ч.
Американский проект по строительству крупного ЦОД в ОАЭ забуксовал, даже не стартовав 5 ч.