В открытый доступ попало ещё больше материалов отменённой версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic

Вслед за недавним концепт-артом журналисты MP1st обнаружили в открытом доступе ещё больше рабочих материалов отменённой версии знаковой ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic от BioWare.

Напомним, ремейк KoTOR был представлен в сентябре 2021 года. Изначально проект создавался Aspyr Media, но в ходе проблемного производства перешёл студии Saber Interactive. По данным Bloomberg, это произошло летом 2022-го.

Новые материалы той версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic обнаружились в портфолио неназванного бывшего художника Aspyr, который проработал в студии как раз до 2022 года.

На одном из изображений запечатлён ранний прототип: вооружённый виброклинком персонаж, камера от третьего лица, инструменты разработки для проверки анимаций, объектов и функций компаньонов (в частности, Миссии Вао).

На остальных скриншотах изображены модели виброклинков, бластерной винтовки, предметов и элементов окружения. Часть реквизита предназначалась для первого уровня, а оружие создавалось с учётом модульной системы апгрейдов.

Скриншоты моделей (источник изображений: MP1st)

В MP1st предполагают, что найденные изображения могли быть сделаны незадолго до отмены той версии ремейка. Хотя разработка была далека до финала, скриншоты демонстрируют уровень детализации игры и амбиций команды.

Хотя о переосмыслении Star Wars: Knights of the Old Republic давно ничего не слышно, проект на самом деле «жив и здоров» и до сих пор находится в разработке. Saber поделится деталями, когда у неё «будет что-то крутое, чтобы рассказать».