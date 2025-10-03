Сегодня 03 октября 2025
Microsoft устранила ещё два препятствия, мешавших обновиться до Windows 11 25H2
Microsoft устранила ещё два препятствия, мешавших обновиться до Windows 11 25H2

Обновление Windows 11 до версии 25H2 уже доступно, но заблокировано на многих ПК из-за проблем совместимости. Эти блокировки изначально были предназначены для Windows 11 24H2, но также применялись и для версии 25H2. Теперь Microsoft внесла исправления, которые позволили снять два запрета на обновление, введённые более года назад. Они были связаны с «экраном смерти» на ПК с технологией Intel Smart Sound и отказом многих встроенных веб-камер после установки обновлений.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Windows 11 24H2 и 25H2 имеют одинаковую кодовую базу. Версия 25H2 устанавливается на ПК с Windows 24H2 в виде небольшого «пакета поддержки», который просто изменяет номера версии и сборки. Поэтому, если обновление до Windows 11 24H2 было заблокировано для ПК под управлением Windows 11 23H2 или более ранних версий из-за неисправного драйвера или приложения, оно также блокировалось и для версии 25H2.

В 2024 году Microsoft обнаружила проблему, вызывавшую «синий экран смерти» после установки Windows 11 24H2 на ПК с процессорами Intel 11-го поколения и более новых с технологией Intel SST (Smart Sound Technology). После подтверждения первопричины Microsoft заблокировала обновление таких ПК. Компания отмечала, что блокировку можно обойти, установив более новый драйвер с сайта OEM-производителя. Теперь, похоже, проблема устранена, и ручная замена драйвера больше не требуется.

Из-за ошибки в Windows 11 24H2 у некоторых пользователей перестала работать встроенная веб-камера, и Microsoft в итоге заблокировала обновления своей ОС на затронутых устройствах. Компания не предоставила информации о числе попавших под блокировку ПК. В любом случае теперь она снята.

Обновления Windows всегда исправляют ошибки предыдущих версий (или хотя бы их часть), но эти две проблемы особенно интересны, поскольку впервые были обнаружены более года назад, в сентябре 2024 года. Теперь они устранены, и Microsoft без лишнего шума обновила документацию. Если у пользователя установлена Windows 10 или Windows 11 23H2 и Windows 11 25H2 доступна в его регионе, он сможет легко обновиться.

Windows 11 24H2 изначально была довольно неудачным релизом, возможно, версия 25H2 окажется более стабильной. На данный момент Microsoft известно о нескольких проблемах в Windows 11 25H2. Например, ошибка может блокировать обмен файлами по протоколу SMBv1, а инструмент Media Creation Tool не работает на компьютерах с процессорами ARM.

Источник:

