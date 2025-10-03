Microsoft устранила ещё два препятствия, мешавших обновиться до Windows 11 25H2

Обновление Windows 11 до версии 25H2 уже доступно, но заблокировано на многих ПК из-за проблем совместимости. Эти блокировки изначально были предназначены для Windows 11 24H2, но также применялись и для версии 25H2. Теперь Microsoft внесла исправления, которые позволили снять два запрета на обновление, введённые более года назад. Они были связаны с «экраном смерти» на ПК с технологией Intel Smart Sound и отказом многих встроенных веб-камер после установки обновлений.

Windows 11 24H2 и 25H2 имеют одинаковую кодовую базу. Версия 25H2 устанавливается на ПК с Windows 24H2 в виде небольшого «пакета поддержки», который просто изменяет номера версии и сборки. Поэтому, если обновление до Windows 11 24H2 было заблокировано для ПК под управлением Windows 11 23H2 или более ранних версий из-за неисправного драйвера или приложения, оно также блокировалось и для версии 25H2.

В 2024 году Microsoft обнаружила проблему, вызывавшую «синий экран смерти» после установки Windows 11 24H2 на ПК с процессорами Intel 11-го поколения и более новых с технологией Intel SST (Smart Sound Technology). После подтверждения первопричины Microsoft заблокировала обновление таких ПК. Компания отмечала, что блокировку можно обойти, установив более новый драйвер с сайта OEM-производителя. Теперь, похоже, проблема устранена, и ручная замена драйвера больше не требуется.

Из-за ошибки в Windows 11 24H2 у некоторых пользователей перестала работать встроенная веб-камера, и Microsoft в итоге заблокировала обновления своей ОС на затронутых устройствах. Компания не предоставила информации о числе попавших под блокировку ПК. В любом случае теперь она снята.

Обновления Windows всегда исправляют ошибки предыдущих версий (или хотя бы их часть), но эти две проблемы особенно интересны, поскольку впервые были обнаружены более года назад, в сентябре 2024 года. Теперь они устранены, и Microsoft без лишнего шума обновила документацию. Если у пользователя установлена Windows 10 или Windows 11 23H2 и Windows 11 25H2 доступна в его регионе, он сможет легко обновиться.

Windows 11 24H2 изначально была довольно неудачным релизом, возможно, версия 25H2 окажется более стабильной. На данный момент Microsoft известно о нескольких проблемах в Windows 11 25H2. Например, ошибка может блокировать обмен файлами по протоколу SMBv1, а инструмент Media Creation Tool не работает на компьютерах с процессорами ARM.