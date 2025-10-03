Безумный роглайк Megabonk в духе Vampire Survivors уже стал хитом Steam — миллион проданных копий за две недели

Вдохновлённый Vampire Survivors трёхмерный экшен-роглайк на выживание Megabonk от норвежского разработчика-одиночки под псевдонимом Vedinad стал новым инди-хитом Steam.

Напомним, Megabonk дебютировала 18 сентября эксклюзивно в Steam (429 рублей в российском сегменте) и за первые три дня с релиза продалась в количестве 100 тыс. копий. Однако успех игры на этом не закончился.

Как сообщил Vedinad у себя в микроблоге, спустя две недели после выхода продажи Megabonk по всему миру превысили уже миллион экземпляров. Разработчик отметит достижение спагетти с дополнительной порцией соуса.

Vedinad поблагодарил игроков и признался, что оказался перегружен и измотан. В ближайшие дни разработчик возьмёт перерыв, но после него обещает представить план улучшений проекта на основе отзывов покупателей.

Megabonk имеет «очень положительные» отзывы (рейтинг 94 %) и пиковый онлайн в размере 88,5 тыс. человек. На момент публикации в игре фиксируется больше людей (88,3 тыс.), чем в Borderlands 4 (76,8 тыс.) и Dying Light: The Beast (32,2 тыс.).

Как и Vampire Survivors, Megabonk предлагает разносить бесконечные волны врагов автоматическими атаками на случайно сгенерированных картах, собирать добычу, повышать уровень персонажа и открывать новых героев.

Разработчик обещает 20 персонажей (вроде обезьяны в солнцезащитных очках) с уникальными способностями, более 70 предметов с разными синергиями, 240 внутриигровых квестов и перевод на русский язык.