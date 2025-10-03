Сегодня 03 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Безумный роглайк Megabonk в духе Vampire...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Безумный роглайк Megabonk в духе Vampire Survivors уже стал хитом Steam — миллион проданных копий за две недели

Вдохновлённый Vampire Survivors трёхмерный экшен-роглайк на выживание Megabonk от норвежского разработчика-одиночки под псевдонимом Vedinad стал новым инди-хитом Steam.

Источник изображений: Vedinad

Источник изображений: Vedinad

Напомним, Megabonk дебютировала 18 сентября эксклюзивно в Steam (429 рублей в российском сегменте) и за первые три дня с релиза продалась в количестве 100 тыс. копий. Однако успех игры на этом не закончился.

Как сообщил Vedinad у себя в микроблоге, спустя две недели после выхода продажи Megabonk по всему миру превысили уже миллион экземпляров. Разработчик отметит достижение спагетти с дополнительной порцией соуса.

Vedinad поблагодарил игроков и признался, что оказался перегружен и измотан. В ближайшие дни разработчик возьмёт перерыв, но после него обещает представить план улучшений проекта на основе отзывов покупателей.

Megabonk имеет «очень положительные» отзывы (рейтинг 94 %) и пиковый онлайн в размере 88,5 тыс. человек. На момент публикации в игре фиксируется больше людей (88,3 тыс.), чем в Borderlands 4 (76,8 тыс.) и Dying Light: The Beast (32,2 тыс.).

Как и Vampire Survivors, Megabonk предлагает разносить бесконечные волны врагов автоматическими атаками на случайно сгенерированных картах, собирать добычу, повышать уровень персонажа и открывать новых героев.

Разработчик обещает 20 персонажей (вроде обезьяны в солнцезащитных очках) с уникальными способностями, более 70 предметов с разными синергиями, 240 внутриигровых квестов и перевод на русский язык.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Любим вас больше, чем банкомат — деньги»: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit достиг новой вершины продаж
Silent Hill f обогнала ремейк Silent Hill 2 по скорости продаж на запуске
«Не планируем оставаться в долгу»: российский хоррор No, I’m not a Human порадовал разработчиков продажами
Облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming скоро станет бесплатным, но есть нюанс
Слухи: ремейк культовой Halo: Combat Evolved создаётся на гибридном движке при участии студии в ответе за The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Обнаружена уязвимость, которая ставит под угрозу пользователей всех игр на Unity с 2017 года
Теги: megabonk, vedinad, экшен, роглайк, продажи игр
megabonk, vedinad, экшен, роглайк, продажи игр
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Google объяснила, как Android будет блокировать приложения от непроверенных разработчиков — и как это обойти
Microsoft устранила ещё два препятствия, мешавших обновиться до Windows 11 25H2
Keenetic ушёл из России — вместо него теперь Netcraze, но для пользователей ничего не поменялось
Безумный роглайк Megabonk в духе Vampire Survivors уже стал хитом Steam — миллион проданных копий за две недели
«Выглядит словно Demon's Souls на движке Doom»: сюрреалистический шутер Mohrta получил новый геймплейный трейлер и дату выхода в Steam
«Делаем всё, чтобы каждый покупатель игры был в восторге»: амбициозная песочница с тотальными разрушениями Kingmakers не выйдет 8 октября 36 мин.
ИИ-браузер Comet заставили воровать письма из Gmail и другие данные — в Perplexity только отмахнулась 3 ч.
Геймерскую мышь превратили в шпионский микрофон для прослушки пользователей 3 ч.
Облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming скоро станет бесплатным, но есть нюанс 4 ч.
Слухи: ремейк культовой Halo: Combat Evolved создаётся на гибридном движке при участии студии в ответе за The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 5 ч.
Microsoft предсказала биологические угрозы «нулевого дня» из-за ИИ 6 ч.
Обнаружена уязвимость, которая ставит под угрозу пользователей всех игр на Unity с 2017 года 7 ч.
Cloudflare обновила robots.txt: теперь сайты могут запретить ИИ-чат-ботам воровать контент 7 ч.
Джефф Безос: ИИ — это «промышленный пузырь», но он поможет человечеству 8 ч.
Боссы в Resident Evil Requiem проверят не навыки стрельбы, а смекалку игроков 10 ч.
В Китае собрали крупнейший в мире плавучий ветрогенератор — его ротор охватывает площадь семи футбольных полей 3 ч.
Samsung представит гарнитуру смешанной реальности на Android XR уже в этом месяце 4 ч.
Thermal Grizzly представила эффективные термопрокладки Minus Pad extreme 2 и очень пластичные Minus Pad High Compression 4 ч.
Kodak впервые за годы выпустила новые плёнки Kodacolor — и сама займётся их продажей 5 ч.
До 2,8 МВт за 45 с: Rolls-Royce представила газовый генератор mtu 20V4000 L64 для дата-центров 6 ч.
UKPN начнёт отапливать дома британских малоимущих кластерами из сотен Raspberry Pi 7 ч.
В лучших ИИ-ускорителях Huawei нашли чипы TSMC, Samsung и SK hynix, которых в Китае быть не должно 8 ч.
Задержки поставок ИИ-чипов в ОАЭ на десятки миллиардов долларов расстраивают NVIDIA 8 ч.
Видео: электромобиль Xiaomi SU7 сам включился и попытался сбежать от хозяев 9 ч.
В MIT на порядок улучшили батарею из бетона — фундамент сможет питать дом в течение суток и дольше 9 ч.