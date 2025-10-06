Foxconn показала рекордную квартальную выручку на фоне бума ИИ-технологий

Компания Foxconn, крупнейший в мире контрактный производитель электроники, зафиксировала рекордную выручку в третьем квартале 2025 года на фоне высокого спроса на продукты для искусственного интеллекта. При этом показатель оказался ниже рыночных ожиданий, а компания предупредила о рисках, связанных с колебаниями валютных курсов, сообщает Reuters.

Выручка тайваньской компании, являющейся основным сборщиком iPhone для Apple и крупнейшим поставщиком серверов для Nvidia, выросла на 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2057 трлн тайваньских долларов ($67,71 млрд). Этот результат уступил прогнозу LSEG SmartEstimate в 2134 трлн тайваньских долларов, который придаёт больший вес оценкам аналитиков, дающих наиболее точные результаты.

В пересчёте на доллары США выручка Foxconn в третьем квартале увеличилась на 16,1 % в годовом выражении. Выручка за сентябрь выросла на 14,2 % в годовом сравнении и достигла 837,1 млрд тайваньских долларов, что стало рекордом для этого месяца. По прогнозам Foxconn, операционная деятельность «сохранит последовательный квартальный рост благодаря наращиванию поставок серверов для ИИ в четвёртом квартале» и традиционному пиковому сезону перед праздничными распродажами на крупных западных рынках. В то же время, как добавили в компании, «влияние глобальной политической и экономической ситуации, а также колебаний валютных курсов потребует дальнейшего пристального наблюдения».

В срезе по сегментам рост выручки Foxconn оказался неравномерным: в то время как подразделение облачных и сетевых продуктов показало значительный рост благодаря высокому спросу на продукты в области искусственного интеллекта, сегмент умной потребительской электроники, включающий сборку iPhone, продемонстрировал незначительное снижение, что компания объяснила влиянием укрепления тайваньского доллара примерно на 8 % по отношению к американскому доллару за этот год.

При этом компания не даёт количественных прогнозов, а её полные финансовые результаты за третий квартал будут объявлены 12 ноября. На фоне этих данных акции компании с начала года выросли на 23 %, превысив рост всего тайваньского рынка, составивший 16 %, а в пятницу, накануне публикации отчёта о выручке, акции Foxconn закрылись ростом на 0,44 % по сравнению с ростом базового индекса на 1,45 %.