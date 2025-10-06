Сегодня 06 октября 2025
Направление ИИ оттягивает на себя значительную часть средств венчурных инвесторов

Получивший новый толчок к развитию после выхода ChatGPT три года назад рынок систем искусственного интеллекта притягивает существенные материальные ресурсы не только крупных корпораций, но и венчурных инвесторов, как показало исследование Pitchbook. В этом году они направляют в сферу ИИ более половины своих инвестиций.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Как отмечает South China Morning Post со ссылкой на статистику Pitchbook, с начала этого года в сферу ИИ венчурными инвесторами уже вложено $192,7 млрд. Это рекордная сумма сама по себе, но не менее важно то, что в 2025 году впервые более половины всех венчурных инвестиций будет направлено на поддержку сферы искусственного интеллекта. Специфика рынка такова, что основную часть инвестиций притягивают к себе крупные стартапы, хотя по своему масштабу они уже переросли многие публичные компании. Капитализация OpenAI, например, недавно превысила $500 млрд, а Anthropic после недавнего привлечения $13 млрд стоит около $183 млрд.

В прошлом квартале американские венчурные инвесторы 62,7 % вкладываемых средств направили в сферу искусственного интеллекта, в глобальном масштабе эта доля достигла 53,2 %. В целом, как отмечают представители Pitchbook, рынок венчурных инвестиций сейчас раздвоен по нескольким признакам: «Ты либо в сфере ИИ, либо нет. Ты большая компания, либо нет». С начала этого года сумма сделок по венчурному инвестированию достигла $366,8 млрд, из них на территории США было потрачено $250,2 млрд.

При этом за пределами сегмента ИИ дела идут не очень хорошо. Количество компаний, получивших венчурное финансирование, сократилось до минимума за последние годы, количество венчурных инвесторов также снизилось. Во всём мире общее количество венчурных фондов ограничилось 823 штуками, они сообща привлекли лишь $80 млрд с начала года. В 2022 году, например, 4430 венчурных фонда привлекли около $412 млрд. Участники рынка стали более избирательны, они отдают предпочтение проектам, связанным с искусственным интеллектом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
ии, инвестиции, венчурный, аналитика, финансы
