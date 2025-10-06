Сегодня 06 октября 2025
+69 000 % за 20 лет: акции Nvidia — абсолютный лидер S&P 500 по долгосрочным темпам роста

Превращение Nvidia в одну из самых дорогих компаний мира позволило инвесторам фондового рынка заработать на покупке и продаже её акций, эксперты Creative Planning пришли к выводу, что ценные бумаги этого эмитента оказались самыми динамично растущими в индексе S&P на отрезках в 10, 15 и 20 лет соответственно.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Очевидно, что повышение интереса инвесторов к акциям Nvidia наблюдается с осени 2022 года — именно тогда дебютировал ChatGPT, показавший эффективность и целесообразность вложений в сферу искусственного интеллекта. Бум соответствующих технологий быстро превратил Nvidia в главного игрока на рынке компонентов для вычислительной инфраструктуры.

С ноября 2022 года по текущий момент капитализация Nvidia выросла с $418 млрд до $4,56 трлн — по сути, более чем на порядок. С точки зрения совокупного дохода от инвестиций в акции компании, Nvidia за предыдущие пять лет обеспечила ставку 1341 %, за 10 лет — 31 025 %, за 15 лет — 72 005 %, а за двадцатилетний период — 69 610 %. Под совокупным доходом инвестора подразумевается не только прибыль от реализации ранее купленных акций компании, но и поступления в виде дивидендов и прочих выплат со стороны эмитента.

На десятилетнем интервале Nvidia становится компанией с самыми доходными акциями в составе индекса S&P 500, а вот на пятилетнем она занимает лишь третье место, уступая Palantir Technologies и Super Micro Computer. Пятнадцатилетний и двадцатилетний периоды также выводят акции Nvidia в лидеры. Кстати, в первом случае на втором месте по доходности оказались бумаги Tesla, а на десятилетнем интервале ближайшим соперником Nvidia стали акции AMD, которые обеспечили 8898 % доходности.

Теги: nvidia, акции, финансы, инвестиции, аналитика
