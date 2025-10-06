Сегодня 06 октября 2025
«Это полный сюр»: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit за восемь дней достиг полумиллиона проданных копий в Steam

Решение отложить релиз из-за угрозы со стороны амбициозной метроидвании Hollow Knight: Silksong продолжает приносить плоды разработчикам роглайт-хоррора CloverPit из итальянской студии Panik Arcade. Игра достигла новой вершины продаж.

Источник изображения: Future Friends Games

Источник изображения: Future Friends Games

Напомним, CloverPit должна была выйти 3 сентября, но из-за Silksong (дебютировала 4 сентября) «переехала» на 26-е число. За первые сутки продажи превысили 100 тыс. копий, а за следующие три дня достигли 300 тыс. экземпляров.

Как сообщили разработчики у себя в микроблоге, по итогам восьми дней с премьеры продажи CloverPit составили уже 500 тыс. копий. Анонс сопровождался (знакомой) тематической иллюстрацией.

Источник изображения: Panik Arcade

Источник изображения: Panik Arcade

«500 000 копий CloverPit продано за 8 дней с запуска!!! Мы также установили новый рекорд пикового онлайна в Steam сегодня. Спасибо, спасибо вам!!! Это полный сюр», — резюмировали в Panik Arcade.

На прошедших выходных CloverPit действительно обновила личный рекорд пикового онлайна в Steam. На следующий день после анонса новых успехов показатель достиг 25 190 одновременных игроков.

Проект предлагает «демоническую смесь Balatro и Buckshot Roulette», мрачную историю об ужасах долговой ямы, атмосферу адской комнаты-головоломки, несколько концовок и текстовый перевод на русский.

CloverPit вышла эксклюзивно в Steam (346 рублей до 10 октября). На площадке Valve игра заслужила без малого 7 тыс. «очень положительных» отзывов — рейтинг проекта составляет 90 % (91 % в случае обзоров на русском языке).

cloverpit, panik arcade, future friends games, хоррор, роглайт, продажи игр
