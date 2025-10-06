Поглощение Activision обернулось тем, чего боялась FTC — Microsoft режет кадры и поднимает цены

На фоне сокращения Microsoft рабочих мест и повышения цен на игры, бывший председатель Федеральной торговой комиссии США (FTC) Лина Хан (Lina Khan) заявила в соцсети X, что она предупреждала о таком сценарии развития событий, выступая против сделки по приобретению Activision Blizzard компанией Microsoft, завершённой в 2023 году.

«Покупка Activision компанией Microsoft сопровождалась значительным ростом цен и увольнениями, что нанесло ущерб как геймерам, так и разработчикам, — написала Хан. — Как мы наблюдали в разных секторах, усиление консолидации рынка и рост цен часто идут рука об руку». «По мере того как доминирующие компании становятся слишком большими, чтобы заботиться о клиентах, они могут ухудшить их положение, не беспокоясь о последствиях», — добавила она.

Когда Хан возглавляла FTC, ведомство пыталось оспорить сделку в суде, требуя введения временного запретительного приказа. И когда сделка была закрыта в октябре 2023 года, FTC обжаловала это слияние, но апелляционный суд в мае 2025 года ответил ей отказом, поддержав решение суда предыдущей инстанции. Вскоре после этого FTC официально прекратила дело. В Microsoft тогда назвали этот шаг победой здравого смысла.

Тем не менее сейчас происходит то, о чём FTC предупреждала ранее, указав в иске, что приобретение, «вероятно, существенно ослабит конкуренцию и/или создаст монополию как на развитых, так и на новых, растущих рынках», если оно будет одобрено.

Всего через несколько месяцев после заключения сделки Microsoft уволила 1900 сотрудников Activision Blizzard, Xbox и ZeniMax (Bethesda) и отменила разработку симулятора выживания под кодовым названием Project Odyssey. Затем, в сентябре 2024 года в игровом подразделении Microsoft ещё 650 сотрудникам указали на дверь. За этим последовало увольнение ещё 9 тыс. сотрудников компании в июле.

Прошедшие сокращения привели к отмене нескольких игр, закрытию студии The Initiative, а также отразились на работе других подразделений, несмотря на заявление главы Xbox Фила Спенсера (Phil Spencer) о том, что игровой бизнес компании «никогда не выглядел столь сильным».

Также следует отметить рост цен на Game Pass Ultimate и PC Game Pass, о котором было объявлено на прошлой неделе. Это было второе повышение цен на Game Pass с момента заключения сделки с Activision Blizzard.