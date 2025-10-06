Сегодня 06 октября 2025
Массовые увольнения в Intel ударили по открытому ПО — Debian и Ubuntu остались без обновлений важных пакетов

Intel недавно объявила о прекращении поддержки операционной системы Clear Linux OS и предложила пользователям перейти на другой активно поддерживаемый дистрибутив. Как отметил ресурс Phoronix, из-за недавней волны увольнений и внутренней реструктуризации компаний, пострадал ещё ряд пакетов программного обеспечения Intel в репозитории Debian, на базе которой построена упомянутая ОС.

Источник изображения: Gabriel Heinzer/unsplash.com

Источник изображения: Gabriel Heinzer/unsplash.com

Более десятка пакетов Intel в репозитории Debian остались бесхозными после ухода разработчиков из компании, и в настоящее время никто не берёт на себя ответственность за их поддержку. К ним относятся инструменты и библиотеки, которые обеспечивают критически важные функции на платформах Xeon и Core, включая Data Streaming Accelerator (DSA), QuickAssist Technology (QAT), мониторинг кеша, управление температурой и отслеживание производительности NUMA.

Среди оказавшихся без поддержки имеющих отношение к Intel пакетов в Debian:

  • accel-config — пакет для настройки IP-адреса ускорителей потоковой передачи данных Intel (DSA) на современных процессорах Xeon;
  • qatengine, qatlib и qatzip — используются для ускорения QuickAssist в OpenSSL и задач сжатия;
  • intel-cmt-cat — инструмент мониторинга кеша и пропускной способности памяти;
  • intel-lpmd — демон Intel Low Power Model для оптимизации энергопотребления в режиме ожидания;
  • ipp-crypto и intel-ipsec-mb — криптографические библиотеки;
  • numatop — инструмент для анализа топологии и производительности NUMA;
  • psst — инструмент для оценки нагрузки на электропитание и формирования нагрузки;
  • thermald — демон Intel Thermal Daemon;
  • thunderbolt-tools — инструменты отладки Thunderbolt/USB4.

По данным Phoronix, никто не взялся за поддержку пакетов в Debian ни со стороны Intel, ни со стороны других заинтересованных разработчиков Debian из сообщества или других организаций, что может создать проблемы в дальнейшем. К тому же это затронет не только саму платформу Debian, но и Ubuntu, а также другие дистрибутивы Linux на базе Debian. В совокупности это отразится на удобстве использования ускорителей Intel в будущем, если придётся запускать устаревшие пакеты, собирать собственный код из исходного кода или использовать универсальные пакеты с сайта intel.com.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: intel, операционная система, поддержка, разработка, linux
