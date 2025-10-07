Сегодня 07 октября 2025
OpenAI не исключает появления рекламы в ChatGPT Pulse в будущем

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) на встрече с журналистами на мероприятии DevDay в Сан-Франциско (США) не исключил возможность добавления в будущем рекламы при использовании новой функции ChatGPT Pulse, которая сейчас доступна только подписчикам тарифа ChatGPT Pro.

Источник изображения: OpenAI

ChatGPT Pulse — это новейшая разработка OpenAI в области персонализации для ChatGPT, которая была представлена в конце прошлого месяца. Эта функция позволяет чат-боту получать информацию о пользователе из его подключённых приложений, например, календаря и электронной почты, активности в интернете, переписки и т.д., чтобы затем собирать в Сети информацию от его имени и каждое утро предоставлять сводку по различным темам, которым могут представлять для него интерес. Это может быть ежедневная персонализированная программа тренировок, уроки языка, обзоры новостей или рекомендации по заказу в ресторане, куда он собирается вечером. Одним словом, OpenAI хотела бы, чтобы пользователи каждый день начинали с ChatGPT.

В компании признали, что вопрос добавления рекламы в Pulse обсуждается, но, по словам Альтамана, таких планов в настоящее время нет. Вместе с тем он отметил, что ему нравится реклама в Instagram, и не исключил возможности внедрения подобной релевантной рекламы в Pulse в будущем. Изначально при разработке Pulse предполагалось сделать эту функцию доступной для всех, но из-за высокой вычислительной нагрузки приложения было решено предложить её только для участников платной подписки Pro.

openai, chatgpt, ии, ии-агент
