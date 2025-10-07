OpenAI запланировала проекты на общую сумму $1 трлн, но не подумала, где взять на них деньги

Хотя OpenAI и считается самым дорогим стартапом, капитализацию которого оценивают в $500 млрд, собственных средств у компании крайне мало, а амбиции уже зашкаливают. В общей сложности в планы OpenAI входит строительство вычислительных мощностей на 20 ГВт, которые обойдутся более чем в $1 трлн. Откуда брать деньги, руководство стартапа пока не особо задумывается.

При этом сама OpenAI, как отмечает Financial Times, оценивает затраты на введение в строй гигаваттных вычислительных мощностей в $50 млрд. На данный момент с учётом привлечения всех известных партнёров компания рассчитывает построить центры обработки данных совокупной мощностью 20 ГВт. Соответственно, сопутствующие капитальные затраты превысят $1 трлн. Даже с учётом вовлечения в проекты крупнейших игроков рынка, собрать такую сумму будет непросто, а ещё сложнее будет оправдать подобные расходы. Впрочем, упоминаемые проекты будут реализовываться на протяжении ближайших десяти лет, что позволит немного растянуть инвестиции во времени, но от партнёров OpenAI они потребуют серьёзного терпения.

По прогнозам аналитиков DA Davidson, компания OpenAI только в этом году понесёт убытки в размере $10 млрд, поэтому энтузиазм участников совместных с ней проектов пока не особо подкреплён здравым экономическим расчётом. Многие компании, по словам экспертов, просто решили взять на себя часть рисков, связанных с реализацией инициатив OpenAI. В текущем году выручка компании наверняка превысит $12 млрд, но она не сможет покрыть расходов, и бизнес будет долго оставаться убыточным.

Как выясняется, генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) это обстоятельство не очень-то и смущает. По его словам, переход к прибыльности компании лично для него не входит в десятку приоритетов. «Очевидно же, что в один прекрасный день мы будем очень прибыльными, мы уверены в этом и терпеливо движемся к этой цели. Сейчас мы находимся в фазе инвестиций и роста, и должны продемонстрировать всю ценность», — заявил Альтман.

По мнению Financial Times, партнёры OpenAI и сама компания проявляют определённую изобретательность в выборе условий сотрудничества с финансовой точки зрения. Недавняя сделка с AMD, по предварительным оценкам, потребует от обеих компаний капитальных расходов в размере до $300 млрд, но финансировать собственные потребности OpenAI сможет за счёт реализации акций AMD, которые будут доставаться ей при достижении определённых условий по цене $0,01 за штуку. Если рыночная стоимость акций AMD будет расти, то на их продаже на бирже OpenAI в случае необходимости может выручить хорошую сумму, которую направит на закупку ускорителей вычислений той же фирмы. Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) призналась вчера, что такая структура сделки выглядит очень инновационной, и придумать её было не так просто. Теоретически, OpenAI со временем может купить до 10 % акций AMD.

Своего рода «циркуляционный» характер финансирования характерен и для других сделок OpenAI со своими партнёрами и поставщиками. Например, Nvidia готова вложить в капитал стартапа до $100 млрд, но OpenAI заметную часть этих денег потратит на закупку или аренду ускорителей Nvidia, поэтому средства вернутся к этому стратегическому инвестору. С учётом намерений развернуть до 10 ГВт вычислительных мощностей, совместная деятельность Nvidia и OpenAI может потребовать до $500 млрд капитальных вложений.

Ещё $300 млрд OpenAI может потратить на сотрудничество с Oracle, и подобный союз уже приносит последней как выгоду, так и потенциальные неприятности. С одной стороны, акции Oracle так резко выросли в цене, что на миг сделали сооснователя компании Ларри Эллисона (Larry Ellison) богатейшим человеком планеты. С другой стороны, как признаются аналитики, сотрудничество с OpenAI уже бросает тень на кредитные рейтинги самой Oracle, поскольку компании светят огромные расходы.

В случае с CoreWeave характер взаимоотношений с OpenAI ещё более интересен. В этого провайдера облачных мощностей вложила свои деньги Nvidia, и для неё она является одновременно и клиентом, и поставщиком. CoreWeave смогла привлечь $12 млрд финансирования, а сумма её сделки с OpenAI достигла $22 млрд.

При этом остаётся открытым вопрос о том, насколько сделки OpenAI с Nvidia и AMD могут быть интегрированы в реализацию проекта Stargate в США, который подразумевает вложения в размере $500 млрд в строительство вычислительной инфраструктуры для ИИ в течение четырёх ближайших лет.

Обширная сеть партнёров не лишает OpenAI необходимости привлекать средства на долговом рынке. В прошлом году она оформила кредитную линию на $4 млрд, а на венчурном рынке привлекла около $47 млрд за предыдущие 12 месяцев, хотя значительная часть этих средств зависит от её взаимоотношений с крупнейшим инвестором в лице Microsoft, с которым уже давно копятся определённые противоречия.

Один из ветеранов Кремниевой долины в комментариях Financial Times заявил, что OpenAI сейчас нуждается в привлечении капитала гораздо острее, чем в своё время Google или Microsoft, но при этом понятие финансовой дисциплины ей как таковое чуждо. Основателям Amazon Джеффу Безосу (Jeff Bezos) и Oracle Ларри Эллисону в своё время пришлось чудом избежать банкротства, прежде чем к ним пришло осознание необходимости существенно сократить корпоративные расходы.