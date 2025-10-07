Сегодня 07 октября 2025
Лучшая роль второго плана: чипы AMD недостаточно хороши, чтобы стать ядром инфраструктуры OpenAI

Даже по мнению главы AMD Лизы Су (Lisa Su), структура анонсированной вчера сделки с OpenAI получилась инновационной и замысловатой, поэтому анализ выгод и преимуществ, которые получат её участники, может занять много времени. По сути, ускорители AMD Instinct потребуются OpenAI для развития инфраструктуры для инференса, но в сфере обучения больших языковых моделей продукция Nvidia всё равно будет на первых ролях.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Новые стороны сделки пытается раскрыть издание The Wall Street Journal, которое поясняет, что последний транш акций AMD может достаться OpenAI в рамках сделки в том случае, если их рыночная стоимость достигнет $600. По сути, при текущем курсе около $207 за акцию капитализация AMD уже приблизилась к $330 млрд после вчерашнего скачка котировок, поэтому участники сделки явно рассчитывают, что в определённый момент капитализация AMD вырастет почти до $1 трлн.

Казалось бы, это приличная сумма, но в этом случае AMD всё равно остаётся в тени Nvidia, чья капитализация на нынешних уровнях выше почти в 14 раз и достигает $4,5 трлн, а в сегменте ускорителей вычислений и видеокарт её рыночная доля измеряется как минимум 75 %, по мнению многих аналитиков. Глава AMD Лиза Су на этой неделе заявила, что сделка с OpenAI станет «огромным расширением той работы, которую мы делаем», но хорошо известно, что ускорители AMD Instinct в большей мере заточены под инференс, а не обучение языковых моделей.

По сути, OpenAI будет использовать сотрудничество с AMD, чтобы перераспределить вычислительные ресурсы оптимальным образом: под инференс будут использоваться ускорители этого партнёра, а для обучения языковых моделей удастся высвободить больше ускорителей Nvidia, с которой у OpenAI оформлена ещё более крупная сделка.

Исторически ставка делалась на более производительные чипы, способные работать с обучением больших языковых моделей, использующих миллиарды или даже триллионы параметров. Сейчас же спрос в сфере ИИ постепенно смещается в сторону инференса, который не требует столь значительных вычислительных ресурсов, а потому сделка OpenAI и AMD может быть выгодна обеим компаниям. Клиентам ИИ-сервисов функции, связанные с инференсом, кажутся более полезными и практичными для применения, поэтому и коммерческий потенциал этого сектора рынка будет расти после того, как прогресс в сфере обучения больших языковых моделей достигнет фазы какого-то насыщения.

Лиза Су неоднократно отмечала ориентацию решений AMD на инференс и подчёркивала, что пока спрос на решения для ИИ растёт, места на рынке хватит для всех компаний. Кроме того, ускорители AMD традиционно дешевле решений Nvidia и могут быть экономичнее в эксплуатации, а ещё их банально проще купить в условиях всеобъемлющего дефицита, сосредоточенного в сегменте продукции Nvidia.

Президент и один из основателей OpenAI Грег Брокман (Greg Brockman) заявил: «Мы действительно верим, что в мире существует недооценка потребностей в инференсе, и что мы движемся к миру, в котором всего не хватает. Это рынок с выгодными условиями для всех участников (very positive-sum market — прим. автора), где люди просто не строят в достаточном количестве. Чипов не будет хватать».

Источник:

