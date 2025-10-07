Лучшая роль второго плана: чипы AMD недостаточно хороши, чтобы стать ядром инфраструктуры OpenAI

Даже по мнению главы AMD Лизы Су (Lisa Su), структура анонсированной вчера сделки с OpenAI получилась инновационной и замысловатой, поэтому анализ выгод и преимуществ, которые получат её участники, может занять много времени. По сути, ускорители AMD Instinct потребуются OpenAI для развития инфраструктуры для инференса, но в сфере обучения больших языковых моделей продукция Nvidia всё равно будет на первых ролях.

Новые стороны сделки пытается раскрыть издание The Wall Street Journal, которое поясняет, что последний транш акций AMD может достаться OpenAI в рамках сделки в том случае, если их рыночная стоимость достигнет $600. По сути, при текущем курсе около $207 за акцию капитализация AMD уже приблизилась к $330 млрд после вчерашнего скачка котировок, поэтому участники сделки явно рассчитывают, что в определённый момент капитализация AMD вырастет почти до $1 трлн.

Казалось бы, это приличная сумма, но в этом случае AMD всё равно остаётся в тени Nvidia, чья капитализация на нынешних уровнях выше почти в 14 раз и достигает $4,5 трлн, а в сегменте ускорителей вычислений и видеокарт её рыночная доля измеряется как минимум 75 %, по мнению многих аналитиков. Глава AMD Лиза Су на этой неделе заявила, что сделка с OpenAI станет «огромным расширением той работы, которую мы делаем», но хорошо известно, что ускорители AMD Instinct в большей мере заточены под инференс, а не обучение языковых моделей.

По сути, OpenAI будет использовать сотрудничество с AMD, чтобы перераспределить вычислительные ресурсы оптимальным образом: под инференс будут использоваться ускорители этого партнёра, а для обучения языковых моделей удастся высвободить больше ускорителей Nvidia, с которой у OpenAI оформлена ещё более крупная сделка.

Исторически ставка делалась на более производительные чипы, способные работать с обучением больших языковых моделей, использующих миллиарды или даже триллионы параметров. Сейчас же спрос в сфере ИИ постепенно смещается в сторону инференса, который не требует столь значительных вычислительных ресурсов, а потому сделка OpenAI и AMD может быть выгодна обеим компаниям. Клиентам ИИ-сервисов функции, связанные с инференсом, кажутся более полезными и практичными для применения, поэтому и коммерческий потенциал этого сектора рынка будет расти после того, как прогресс в сфере обучения больших языковых моделей достигнет фазы какого-то насыщения.

Лиза Су неоднократно отмечала ориентацию решений AMD на инференс и подчёркивала, что пока спрос на решения для ИИ растёт, места на рынке хватит для всех компаний. Кроме того, ускорители AMD традиционно дешевле решений Nvidia и могут быть экономичнее в эксплуатации, а ещё их банально проще купить в условиях всеобъемлющего дефицита, сосредоточенного в сегменте продукции Nvidia.

Президент и один из основателей OpenAI Грег Брокман (Greg Brockman) заявил: «Мы действительно верим, что в мире существует недооценка потребностей в инференсе, и что мы движемся к миру, в котором всего не хватает. Это рынок с выгодными условиями для всех участников (very positive-sum market — прим. автора), где люди просто не строят в достаточном количестве. Чипов не будет хватать».