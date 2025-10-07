Сегодня 07 октября 2025
Проблемы Nvidia в Китае стали подарком местным разработчикам GPU — Moore Threads, MetaX и Cambricon

Недавно гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) отметил, что китайские производители добились значительных успехов в области производства чипов — по его мнению, Китай отстаёт от США уже на «наносекунды». Если четыре года назад доля Nvidia на китайском рынке была 95 %, то к настоящему моменту сократилась до 50 %. Помимо Huawei, руку к этому приложили Moore Threads, MetaX и Cambricon, отмечают аналитики TrendForce.

Источник изображения: metax-tech.com

Источник изображения: metax-tech.com

По типу чипов Moore Threads ближе всего к Nvidia. Cambricon и Huawei HiSilicon специализируются на архитектурах ASIC, а Moore Threads, по её собственному заверению, является единственной китайской компанией, которая сегодня массово производит полнофункциональные графические процессоры. К настоящему моменту она выпустила четыре их поколения: Sudi (2021 год), Chunxiao (2022), Quyuan (2023) и Pinghu (2024). Видеокарты первых двух поколений предназначались для потребительских десктопов и и профессиональных систем, тогда как Quyuan и Pinghu работают и с алгоритмами искусственного интеллекта.

Основатель и гендиректор Moore Threads Джеймс Чжан Цзяньчжун (James Zhang Jianzhong) проработал в Nvidia 14 лет, он дослужился до должности вице-президента и гендиректора китайского филиала компании, которую покинул в 2020 году, чтобы основать Moore Threads. В конце сентября компания Цзяньчжуна получила разрешение Шанхайской фондовой биржи выйти на первичное размещение акций — процедура заняла 88 дней, и это один из лучших результатов. Moore Threads намеревается привлечь 8 млрд юаней ($1,12 млрд), чтобы ускорить масштабное производство продукции.

Источник изображения: trendforce.com

Источник изображения: trendforce.com

Выйти на биржу готовится и MetaX. Если в Moore Threads работает много выходцев из Nvidia, то MetaX происходит от AMD. Основатель этой китайской компании Чэнь Вэйлян (Chen Weiliang) в 2007 году начал работу в AMD Shanghai в качестве старшего директора, а в 2020 году ушёл из неё и учредил собственный стартап. Выходцами из AMD являются также оба технических директора MetaX Пэн Ли (Peng Li) и Ян Цзянь (Yang Jian). В 2024 году основным источником дохода компании стали ускорители для обучения и инференса (запуска) ИИ: на платы GPU пришлись 68,99 % от общего объёма выручки, на серверы — 28,29 %. В первом квартале 2025 года на графические процессоры этой серии пришлись 97,55 % от общего объёма продаж. Ни MetaX, ни Moore Threads пока на прибыльность не вышли — но обе уверены, что смогут привлечь капитал, исходя из резкого роста выручки в 2024 году, а также того, как растёт их признание на рынке оборудования для ИИ-вычислений.

Cambricon в сентябре получила разрешение на закрытый раунд финансирования на сумму 3,99 млрд юаней ($559,6 млн) — ей необходимы средства на проекты по разработке чипов и ПО для ИИ. По итогам 2025 года компания ожидает роста выручки на величину от 317 % до 483 % — в диапазоне от 5 млрд до 7 млрд юаней. Подчёркивается, что прогноз предварительный и не является твёрдым обязательством. Чистая прибыль за первую половину 2025 года составила 1 млрд юаней ($140,4 млн) — аналогичный период в прошлом году компания завершила убытком в размере 530 млн юаней ($74,1 млн).

В отличие от Moore Threads и MetaX компания Cambricon обходится без кадрового ресурса Nvidia и AMD. Cambricon в 2016 году основали братья Чэнь Юньцзи (Chen Yunji) и Чэнь Тяньши (Chen Tianshi). Новый флагман Siyuan 690, как ожидается, по производительности будет сравним с ускорителем Nvidia H100. Его предшественник Siyuan 590, дебютировавший в 2023 году, выпускается с использованием техпроцесса 7 нм и обеспечивает 80 % производительности Nvidia A100. Из всего трио у Cambricon самая высокая выручка; Moore Threads ранее отставала от MetaX, но в первой половине 2025 года вырвалась вперёд. В условиях ограничений на продукты Nvidia в Китае все три производителя показыывают взрывной рост доходов: за первую половину 2025 года они заработали больше, чем за три предыдущих года вместе взятых. При этом доля рынка Nvidia остаётся больше, чем MetaX.

Источник:

Теги: китай, ии, видеокарта, ускоритель
