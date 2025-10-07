Илон Маск пообещал, что в 2026 году xAI выпустит «отличную игру, сгенерированную ИИ»

Владелец X, гендиректор Tesla, руководитель SpaceX и глава Neuralink Илон Маск (Elon Musk), недавно ставший первым человеком с состоянием в $500 млрд, рассказал, когда собирается «сделать игры снова великими» с помощью ИИ.

Напомним, прошлой осенью Маск пообещал «сделать игры снова великими», открыв игровую ИИ-студию на базе стартапа xAI. В феврале бизнесмен объявил о запуске такой студии, но никаких подробностей не предоставил.

Теперь Маск заверил, что игровая студия xAI до конца 2026 года выпустит «отличную игру, сгенерированную ИИ». Заявление стало ответом на утверждение пользователя, будто видеоигры будущего будут динамически генерироваться чат-ботом Grok.

Спустя примерно час Маск выложил аналогичное сообщение, но уже в отношении кино: «Grok сделает как минимум смотрибельный фильм до конца следующего года, а действительно хорошие — в 2027-м».

В настоящее время xAI ищет специалиста на должность «видеоигрового наставника». Работник будет обучать Grok «создавать увлекательные, весёлые и новаторские видеоигры, которые позволят пользователям изучать ИИ-дизайн».

В конце 2024 года xAI представила генератор фотореалистичных изображений Aurora на базе Grok, а прошедшим летом запустила генератор видео Grok Imagine (сначала для подписчиков SuperGrok и Premium+, потом для всех остальных).

Технологии в области искусственного интеллекта развиваются крайне быстро, но пока сложно представить, как до конца 2026 года Grok сможет выпустить не просто нормальную, но отличную видеоигру.