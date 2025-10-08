Atari уберёт классическую версию System Shock 2 из продажи в Steam, оставив только более дорогой ремастер

Вышедший в 1999 году культовый ролевой шутер System Shock 2 за авторством Irrational Games недавно был обновлён для нового поколения игроков, а теперь готовится пропасть из продажи на площадке цифровой дистрибуции Steam.

Компания Atari, которой принадлежат разработчики System Shock 2: 25th Anniversary Remaster из Nightdive Studios, объявила о скором изъятии классической версии System Shock 2 из каталога сервиса Valve.

Как стало известно, с 10 октября оригинальную System Shock 2 нельзя будет купить в Steam отдельно (249 рублей в настоящее время), однако игра останется доступна в комплекте с System Shock 2: 25th Anniversary Remaster (1100 рублей).

Atari также уточнила, что на доступность System Shock 2 для её владельцев в Steam снятие игры с продажи никак не повлияет: пользователи смогут и дальше без проблем скачивать и удалять продукт.

Фанаты раскритиковали Atari и Nightdive за пренебрежение наследием культовой игры и уже начали оставлять обзоры (как негативные, так и положительные) под классической версией для привлечения внимания к проблеме.

Стоит отметить, что оригинальная System Shock 2 до сих пор остаётся доступна в цифровом магазине GOG, где входит в программу CD Projekt по сохранению игр Preservation Program.

События System Shock 2 разворачиваются в 2114 году на захваченном монстрами и искусственным интеллектом SHODAN звездолёте «Фон Браун». Оригинальная игра, несмотря на слабые продажи, стала культовой классикой.