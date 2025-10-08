Сегодня 08 октября 2025
Китай продолжает закупать импортное оборудование для производства чипов на десятки миллиардов долларов

Власти США уже не первый год пытаются синхронизировать усилия по ограничению доступа Китая к передовому оборудованию для выпуска чипов с Нидерландами и Японией, поскольку в этих странах также сосредоточены профильные производители. Исследование показало, что отсутствие единообразия в ограничениях позволило китайским компаниями в прошлом году закупить оборудования на $38 млрд.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

В целом, даже по квартальным отчётам нидерландской ASML и её японских конкурентов было заметно, что по мере ужесточения экспортных ограничений со стороны США закупки китайскими клиентами наращивались и приводили к заметному росту выручки на данном географическом направлении. При этом самое передовое оборудование, позволяющее работать со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV), компания ASML не может поставлять в Китай ещё с 2019 года, когда американские санкции не вступили в силу. Другими словами, нельзя утверждать, что из Японии и Нидерландов в Китай везётся весь спектр оборудования для производства чипов, но он всё же отличается от того, что отправляется американскими поставщиками.

Как отмечает Reuters, профильный комитет Палаты представителей конгресса США недавно опубликовал результаты расследования, в котором указывается на последствия несогласованности политики США и ближайших союзников в сфере экспортного контроля за поставками в Китай оборудования для производства чипов. Как выясняется, китайские производители чипов в прошлом году якобы потратили $38 млрд на закупку передового оборудования за пределами страны.

По мнению американских парламентариев, в этих условиях целесообразнее расширить ограничения для всех китайских производителей чипов, причём сделать это нужно сообща с союзниками США, чем усиливать адресные санкции против конкретных производителей чипов в Китае. По всей видимости, американские законодатели считают, что если оборудование попадает в Китай, то отследить его конечное использование уже крайне сложно.

В прошлом году, как отмечается в расследовании, китайскими компаниями было закуплено оборудования для выпуска чипов на сумму $38 млрд у пяти ведущих поставщиков, причём в рамках существующих ограничений. Это на 66 % больше, чем было потрачено в 2022 году, когда была введена первая волна экспортных ограничений в этой сфере. Данная сумма представляет собой 39 % совокупной выручки компаний Applied Materials, Lam Research, KLA, ASML и Tokyo Electron. Эти поставки смогли существенно укрепить и продвинуть китайскую полупроводниковую отрасль, по словам авторов отчёта. Американские парламентарии также призывают усилить контроль за поставками в Китай компонентов, которые могут использоваться для создания необходимого оборудования на территории страны.

китай, китайские производители, сша, санкции, производство микросхем
