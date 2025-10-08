Страховые компании отказались работать с OpenAI и Anthropic — риски от внедрения ИИ не поддаются оценке

OpenAI и Anthropic столкнулись с проблемами при попытке застраховать свой бизнес от потенциальных убытков, связанных с судебными исками, пишет The Financial Times. В связи с этим компании рассматривают возможность использования средств инвесторов для урегулирования многомиллиардных исков, поскольку страховые компании отказываются предоставлять комплексное покрытие рисков, связанных с ИИ.

Как сообщается, OpenAI и Anthropic имеют договоры страхования бизнеса, но страховые специалисты заявили, что разработчикам ИИ-моделей будет сложно обеспечить защиту от убытков в полной мере, которые им, возможно, придется возмещать в будущем.

OpenAI подписала договор со вторым по величине в мире страховым брокером Aon, обеспечив покрытие на сумму до $300 млн от новых рисков, связанных с ИИ, сообщили источники The Financial Times. По словам других источников, страховая сумма гораздо меньше. Но, в любом случае, собеседники газеты сошлись во мнении, что эта сумма значительно меньше, чем страховое покрытие от потенциальных убытков от серии многомиллиардных судебных исков.

«У нас пока недостаточно возможностей для поставщиков [ИИ-моделей]», — пояснил Кевин Калинич (Kevin Kalinich), руководитель отдела киберрисков в Aon, говоря о страховом секторе в целом. По его словам, страховые компании «не могут позволить себе платить, если поставщик ИИ допустит ошибку, которая в итоге приведет к системному, коррелированному, совокупному риску».

Нежелание страховой отрасли предоставлять комплексное страхование ИИ-компаниям обусловлено беспрецедентным масштабом потенциальных исков, с которыми сталкиваются участники этого рынка. Риск растёт, поскольку участились случаи предъявления крупным американским компаниям исков с огромными суммами для возмещения, известных как «ядерные вердикты».

В настоящее время компания OpenAI обвиняется в нарушении авторских прав газетой New York Times и авторами в связи с использованием их контента для обучения моделей без их согласия. Также компании предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности родителями 16-летнего подростка, который покончил жизнь самоубийством после обсуждения методов работы с ChatGPT

По словам источников The Financial Times, OpenAI рассматривает возможность «самострахования», то есть отказа от финансов инвесторов для расширения своего покрытия. На сегодняшний день компания привлекла почти $60 млрд инвестиций.

Один из источников сообщил, что OpenAI обсуждала создание кэптивной компании, которая будет заниматься управлением возникающими рисками. Технологические гиганты, такие, как Microsoft, Meta✴ и Google, используют кэптивные компании для покрытия обязательств, связанных с интернетом, например, в случае киберугроз или проблем в социальных сетях.

Anthropic согласилась в прошлом месяце выплатить $1,5 млрд для урегулирования коллективного иска группы авторов, обвинивших её в использовании пиратских копий книг для обучения ИИ-моделей. По словам источников, компания частично использует собственные средства для урегулирования иска.