Сегодня 08 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Страховые компании отказались работать с...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Страховые компании отказались работать с OpenAI и Anthropic — риски от внедрения ИИ не поддаются оценке

OpenAI и Anthropic столкнулись с проблемами при попытке застраховать свой бизнес от потенциальных убытков, связанных с судебными исками, пишет The Financial Times. В связи с этим компании рассматривают возможность использования средств инвесторов для урегулирования многомиллиардных исков, поскольку страховые компании отказываются предоставлять комплексное покрытие рисков, связанных с ИИ.

Источник изображения: Steve Johnson/unsplash.com

Источник изображения: Steve Johnson/unsplash.com

Как сообщается, OpenAI и Anthropic имеют договоры страхования бизнеса, но страховые специалисты заявили, что разработчикам ИИ-моделей будет сложно обеспечить защиту от убытков в полной мере, которые им, возможно, придется возмещать в будущем.

OpenAI подписала договор со вторым по величине в мире страховым брокером Aon, обеспечив покрытие на сумму до $300 млн от новых рисков, связанных с ИИ, сообщили источники The Financial Times. По словам других источников, страховая сумма гораздо меньше. Но, в любом случае, собеседники газеты сошлись во мнении, что эта сумма значительно меньше, чем страховое покрытие от потенциальных убытков от серии многомиллиардных судебных исков.

«У нас пока недостаточно возможностей для поставщиков [ИИ-моделей]», — пояснил Кевин Калинич (Kevin Kalinich), руководитель отдела киберрисков в Aon, говоря о страховом секторе в целом. По его словам, страховые компании «не могут позволить себе платить, если поставщик ИИ допустит ошибку, которая в итоге приведет к системному, коррелированному, совокупному риску».

Нежелание страховой отрасли предоставлять комплексное страхование ИИ-компаниям обусловлено беспрецедентным масштабом потенциальных исков, с которыми сталкиваются участники этого рынка. Риск растёт, поскольку участились случаи предъявления крупным американским компаниям исков с огромными суммами для возмещения, известных как «ядерные вердикты».

В настоящее время компания OpenAI обвиняется в нарушении авторских прав газетой New York Times и авторами в связи с использованием их контента для обучения моделей без их согласия. Также компании предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности родителями 16-летнего подростка, который покончил жизнь самоубийством после обсуждения методов работы с ChatGPT

По словам источников The Financial Times, OpenAI рассматривает возможность «самострахования», то есть отказа от финансов инвесторов для расширения своего покрытия. На сегодняшний день компания привлекла почти $60 млрд инвестиций.

Один из источников сообщил, что OpenAI обсуждала создание кэптивной компании, которая будет заниматься управлением возникающими рисками. Технологические гиганты, такие, как Microsoft, Meta и Google, используют кэптивные компании для покрытия обязательств, связанных с интернетом, например, в случае киберугроз или проблем в социальных сетях.

Anthropic согласилась в прошлом месяце выплатить $1,5 млрд для урегулирования коллективного иска группы авторов, обвинивших её в использовании пиратских копий книг для обучения ИИ-моделей. По словам источников, компания частично использует собственные средства для урегулирования иска.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nvidia поддержит xAI деньгами, чтобы та смогла арендовать больше её ускорителей
Google представила модель Gemini, которая заполняет в браузере формы и играет в 2048
Представлен одноплатный компьютер Arduino UNO Q за $44 с процессором Qualcomm, поддержкой Linux и ИИ
Браузер Microsoft Edge существенно «поумнеет» за счёт ИИ Copilot
Всё, к чему прикасается OpenAI, начинает расти — раньше такой сверхспособностью обладала только Nvidia
OpenAI не исключает появления рекламы в ChatGPT Pulse в будущем
Теги: ии, страхование, иск, финансы
ии, страхование, иск, финансы
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Уже даже не смешно, насколько это плохо»: официальный трейлер четвёртого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix не впечатлил фанатов
В ранний доступ Steam ворвалась олдскульная стратегия Dying Breed, которая выглядит как потерянная Command & Conquer
«Наконец-то игра про Джона Уика»: мрачный боевик Blackwood расскажет историю владельца магазина DVD, который ведёт двойную жизнь
Всё, к чему прикасается OpenAI, начинает расти — раньше такой сверхспособностью обладала только Nvidia
Легендарную стратегию Dune II эпохи MS-DOS теперь можно запустить в Telegram
Activision отметит релиз Battlefield 6 неделей бесплатного доступа к Call of Duty: Black Ops 6 27 мин.
Страховые компании отказались работать с OpenAI и Anthropic — риски от внедрения ИИ не поддаются оценке 52 мин.
Claude Sonnet 4.5 научилась понимать намерения людей и «подгоняет» ответы в тестах 56 мин.
С начала года северокорейские хакеры украли криптовалюты на $2 млрд — это рекорд 4 ч.
Vampire Survivors получит большое обновление с онлайн-кооперативом и ответом на «животрепещущий вопрос, который нам задавали тысячи раз» 5 ч.
Atari уберёт классическую версию System Shock 2 из продажи в Steam, оставив только более дорогой ремастер 5 ч.
«Увидимся на поле боя, господа»: взрывной релизный трейлер Battlefield 6 готовит игроков к тотальной войне 6 ч.
Steam и Riot Games отключили миллионы игроков из-за мощнейшей DDoS-атаки 8 ч.
Google представила модель Gemini, которая заполняет в браузере формы и играет в 2048 8 ч.
Meta представила новые функции Reels в Facebook, чтобы сделать сервис более похожим на TikTok 15 ч.
Техногиганты США приостановили развитие ЦОД в Индии, хотя ранее обещали вложить в них миллиарды долларов 2 мин.
Ловкость рук и никакого мошенничества: мегасделки OpenAI на $1 трлн сводятся к передаче денег по кругу 10 мин.
Шведский консорциум изучит создание первых в стране ЦОД с питанием от SMR 17 мин.
Завтра Intel расскажет о процессорах Panther Lake, выпускаемых по технологии 18A 2 ч.
На Китай приходится более половины мировых инвестиций в полупроводниковые стартапы 2 ч.
Слухи о дороговизне 2-нм чипов, выпускаемых TSMC, оказались сильно преувеличены 2 ч.
До 16 ядер Zen 5 в AM5: AMD представила чипы Ryzen Embedded 9000 3 ч.
Вышел одноплатный компьютер Arduino UNO Q на платформе Qualcomm для роботов и IoT-устройств 3 ч.
Мультимедийное будущее наступило: как современные проекторы захватили гостиные 3 ч.
Китай продолжает закупать импортное оборудование для производства чипов на десятки миллиардов долларов 4 ч.