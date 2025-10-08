Американские претензии к ASML из-за поставок оборудования в Китай обрушили акции компании

Опубликованное американскими парламентариями расследование указывало, что китайские производители чипов в прошлом году закупили импортного оборудования на сумму $38 млрд, и это невольно отбросило тень на крупнейшего поставщика литографических сканеров — нидерландскую компанию ASML. Её акции в моменте снижались в цене на дневных торгах на величину до 7,1 %.

Профильный комитет Палаты представителей США в своём заявлении отметил, что ASML вместе с прочими поставщиками литографического оборудования, в число которых вошли и американские Applied Materials, KLA и Lam Research, «получили значительный доход, поставляя оборудование китайским компаниям с государственным участием, включая имеющих отношение к оборонной промышленности». При этом никто из поставщиков, судя по отсутствию профильных обвинений, не нарушал действующее законодательство США, Нидерландов или Японии в сфере экспортного контроля.

Прогресс китайской промышленности в сфере выпуска чипов, по мнению американских парламентариев, представляет угрозу для национальной безопасности США. На этом фоне снизились котировки акций прочих компаний полупроводникового сектора, которые в целом на фоне бума ИИ неплохо росли с начала года. Те же акции ASML, например, в этом году успели вырасти в цене на 45 %.

Санкции США в сфере использования технологий, которые применяются при производстве оборудования ASML, вынудили компанию поэтапно ограничить ассортимент поставляемой в Китай продукции, но по итогам второго квартала этот регион всё равно формировал 35 % выручки компании, уступив только Тайваню с его 35 %. Передовое оборудование для EUV-литографии ASML никогда в Китай не поставляла, поскольку власти Нидерландов запретили ей это делать ещё в 2019 году.