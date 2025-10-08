Сегодня 08 октября 2025
Настольные суперкомпьютеры Nvidia DGX Spark на суперчипе GB10 снова не вышли в назначенные сроки

Nvidia, судя по всему, снова задерживает выпуск своего суперчипа для ИИ — GB10. Как пишет VideoCardz, компания могла перенести выпуск предназначенного для компактных рабочих станций DGX Spark процессора, на четвёртый квартал этого года. Эти системы ориентированы на ИИ-разработчиков, исследователей и других специалистов, занимающихся созданием прототипов, настройкой и доработкой больших ИИ-моделей.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

По мнению VideoCardz, GB10 на архитектуре Blackwell, вероятно, является ближайшим конкурентом AMD Strix Halo — однопроцессорной системы, разработанной в первую очередь для задач ИИ и сочетающей в себе два кристалла CPU, а также мощный графический процессор. Каждый чип Nvidia GB10 оснащён 128 Гбайт унифицированной памяти LPPDR5X, явно предназначенной для задач обучения ИИ.

Изначально Nvidia планировала выпустить рабочие станции DGX Spark в мае, затем выпуск был смещён на июль. Лето прошло, но в продаже новинки до сих пор так и не появились, на что указывает полное отсутствие каких-либо обзоров или демонстраций систем. На пороге четвёртого квартала на странице продукта на официальном сайте Nvidia по-прежнему отображается всё то же сообщение «Уведомите меня» о поступлении DGX Spark в продажу.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Партнёры Nvidia в лице Asus и HP в свою очередь подтверждают, что их системы DGX Spark должны выйти в четвёртом квартале, хотя никто не называет конкретных дат. VideoCardz отмечает, что за пределами Nvidia никто точно не знает, когда DGX Spark поступит в продажу. Например, британский магазин электроники Scan UK, изначально указывавший, что компактные рабочие станции поступят в продажу 15 сентября, а затем 30 сентября, теперь даже не называет дату.

Источник изображения: VideoCardz / Scan UK

Источник изображения: VideoCardz / Scan UK

Ранее ходили слухи, что Nvidia также собиралась представить SoC серии N1 для потребительских ноутбуков и настольных компьютеров, но ни на CES, ни на Computex компания не анонсировала такой продукт. Более того, Nvidia никогда официально не подтверждала такие планы.

Недавно генеральный директор Nvidia сообщил, что суперчип GB10 носит внутреннее кодовое название «N1», что подтверждает ранние слухи о том, что эти два чипа не просто похожи по характеристикам, а фактически являются одним и тем же. Возможно, имя «N1» изначально предназначалось для внутреннего использования, и Nvidia вообще не планировала выпускать продукт с именно таким названием на потребительский рынок.

gb10, dgx spark, nvidia, суперкомпьютер, искусственный интеллект, рабочая станция
Настольные суперкомпьютеры Nvidia DGX Spark на суперчипе GB10 снова не вышли в назначенные сроки
