09 октября 2025
Nvidia получила лицензии, необходимые для экспорта в ОАЭ ускорителей вычислений на миллиарды долларов США

Ещё в мае по итогам визита в ОАЭ американского президента Дональда Трампа (Donald Trump) была достигнута договорённость о строительстве в этой стране крупного вычислительного центра мощностью до 5 ГВт, для работы которого потребовалось бы более 2 млн ускорителей Nvidia. Последней удалось получить необходимые для поставок в ОАЭ экспортные лицензии только недавно.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Об этом по неофициальным каналам узнало агентство Bloomberg, и соответствующая информация пока не подтверждается представителями Nvidia. Предполагается, что компания получила экспортные лицензии, которые позволят ей приступить к поставкам своих ускорителей вычислений в ОАЭ. Вопрос сдвинулся с места после того, как представители ОАЭ заверили американские власти в своей готовности вкладывать крупные суммы денег в американскую экономику. За ближайшие десять лет из ОАЭ в США будет направлено до $1,4 трлн инвестиций.

Напомним, что обсуждаемые в мае условия поставок ускорителей Nvidia в ОАЭ подразумевали, что контролировать работу местного ЦОД будет американский оператор типа OpenAI. Ранее власти США рассчитывали, что ОАЭ ежегодно сможет получать до 500 000 ускорителей вычислений американского происхождения. Примерно пятая часть из них достанется местной компании G42, специализирующейся на развитии инфраструктуры искусственного интеллекта. Правда, первая партия чипов, которые Nvidia отгрузит в ОАЭ по полученным недавно лицензиям, не достанется G42, как отмечает Bloomberg.

Не исключено, что дальнейшее расширение поставок американских ускорителей в ОАЭ будет зависеть от темпов встречных инвестиций, и они в известной степени будут осуществляться на пропорциональной основе. Формально, в отношении ОАЭ в США действуют экспортные ограничения на поставку ускорителей вычислений с 2023 года, поэтому для их снятия требуются соответствующие экспортные лицензии, выдаваемые Министерством торговли США. При президенте Байдене такие лицензии выдавались в весьма ограниченных количествах, но корпорация Microsoft успела заключить соглашение о сотрудничестве с арабской G42, чтобы предотвратить вероятное сближение последней с китайской Huawei Technologies.

Источник:

Теги: openai, оаэ, сша, nvidia, экспортные ограничения
